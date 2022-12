ERCI-Fan bei Streit schwer verletzt

Nach dem Freitagabend-Spiel des ERC Ingolstadt gegen Nürnberg kam es zu einer folgenschweren auseinandersetzung. Ein 27-Jähriger musste notoperiert werden.

Nach dem Eishockey-Heimspiel des ERC Ingolstadt kam es kam es am Freitagabend zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Fan des ERC Ingolstadt schwer verletzt wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Wie die Polizei meldet, war es gegen 22 Uhr, als der 27-jährige Mann nach Zeugenangaben auf dem südlichen Parkplatz der Saturn Arena zunächst mit einem Unbekannten in einen verbalen Streit geraten ist. Aus diesem Streit heraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Folge der 27-Jährige bisherigen Erkenntnissen zufolge mit einer Stichwaffe angegriffen und verletzt wurde.

Der schwer verletzte Ingolstädter befindet sich nach der Not-OP in einem stabilen Zustand auf der Intensivstation

Der in Ingolstadt lebende Industriemechaniker wurde notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert, in dem er noch während der Nacht notoperiert werden musste. Derzeit befindet er sich in stabilem Zustand in intensivmedizinischer Behandlung.

Der Täter konnte unerkannt flüchten. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung wurde auch ein auf der Heimreise befindlicher Bus mit Anhängern der Gastmannschaft aus Nürnberg kontrolliert und die Personalien der Insassen erhoben.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen und bittet etwaige Zeugen des Vorfalls, sich mit den Beamten unter der Telefonnummer 0841-93430 in Verbindung zu setzen. (AZ)