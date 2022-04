Erlebniswelt: Dinosaurier besuchen Ingolstadt

Die Dino-Erlebniswelt kommt nach Ingolstadt. Die Ausstellung zeigt mehr als 70 originalgetreu rekonstruierte Dinosaurier. Außerdem kann man auf Dinos reiten.

Die Dinosaurier kommen nach Ingolstadt. Erstmals wird die Dino-Erlebniswelt vom 6. bis 29. Mai in der Schanz gastieren. Zu sehen ist die Ausstellung an der Hans-Stuck-/Stinnesstraße (nähe Kaufland Nordwest).

Die Dino-Erlebniswelt zeigt über 70 originalgetreu rekonstruierte Dinosaurier sowie bewegliche Dino-Animatronics und vermittelt durch aufwendige Dioramen und Schautafeln Wissenswertes über diese faszinierenden Tiere, heißt es in einer Pressemitteilung. Höhepunkte sind ein fünf Meter hoher Brachiosaurus sowie ein 22 Meter langer Diplodocus, natürlich fehlt auch der T-Rex nicht.

Ingolstadt: Kinder können mit dem "Dino-Express" fahren

Wie der Name „Erlebniswelt“ bereits aussagt, wird dem Besucher jedoch mehr als eine reine Ausstellung geboten. So sorgen in der Kids-Zone eine Ausgrabungsstätte, die Eisenbahn „Dino-Express“ und thematisierte Hüpfburgen für dino-starken Spaß. Einmalig dürfte zudem die Möglichkeit sein, auf Dinosauriern zu reiten.

Die Besucher verbringen außergewöhnliche, lehrreiche und spannende Stunden im faszinierenden Reich der Dinosaurier und erleben diese hautnah. Das Urzeit-Café bietet Getränke und kleine Snacks sowie die Möglichkeit zur Entspannung.

Die Öffnungszeiten sind dienstags bis freitags von 14 bis 19 Uhr, samstags, sonntags und an Christi Himmelfahrt von 12 bis 19 Uhr. Montags ist Ruhetag. Der Eintrittspreis beträgt zehn Euro pro Person ab drei Jahren. Jedes zahlende Kind erhält eine Fahrt mit dem Dino-Express und einmal Dino-Reiten gratis. (nr)

Die Dino-Erlebniswelt ist unter Info-Telefon 0152/57867018 erreichbar. Weitere Informationen gibt es auch hier.