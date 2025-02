Erneut Betrug durch „gestrandeten Touristen“

In der Ingolstädter Fußgängerzone wurde am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr ein 23-jähriger Student von einem unbekannten jungen Mann in englischer Sprache angesprochen und um Bargeld gebeten. Der Unbekannte gab vor, dass seine Bankkarte am Automaten eingezogen worden wäre und er deshalb nicht an Bargeld kommen würde, berichtet die Polizei. An seinem Handy täuschte er vor, eine Online-Überweisung auf das Konto des Studenten durchzuführen und so das Geld sofort zurückzuzahlen. Nachdem der Student bereits über 200 Euro von seinem Konto abgehoben hatte, wurde er misstrauisch und händigte das Geld nicht aus. Der Unbekannte entfernte sich schließlich in Richtung Zentraler Omnibusbahnhof. Der Mann war laut Polizei circa 30 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, schlank, hatte kurze dunkelbraune Haare und trug einen Bart.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 mit der Polizeiinspektion Ingolstadt in Verbindung zu setzen.

Zuletzt kam es in der Ingolstädter Innenstadt bereits mehrfach zu ähnlichen Betrugsdelikten. Die Polizei rät, Unbekannten kein Geld auszuhändigen, keine persönlichen Daten weiterzugeben und bei verdächtigen Beobachtungen die Polizei zu verständigen. (AZ)