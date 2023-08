Erneut Sprengstoff auf Gießereigelände gefunden

Auf dem alten Gießereigelände in Ingolstadt hat man weiteren Sprengstoff gefunden. Was damit gemacht wurde.

Nachdem bereits in der vergangenen Woche auf der Baustelle auf dem alten Gießereigelände in Ingolstadt eine nicht gezündete zivile Sprengladung zur Explosion gebracht werden musste, wurde am Dienstag weiterer Sprengstoff vom Bau der Gießerei gefunden. Zum zweiten Mal wurde deshalb am Mittwoch der Gefahrenbereich geräumt und abgesperrt. Um kurz vor 17 Uhr wurde die Altlast von einer Spezialfirma gezielt gesprengt, berichtet die Polizei. Dank etlicher Tonnen Sand kam es auch dieses Mal zu keinerlei Schäden an den umliegenden Gebäuden. (AZ)