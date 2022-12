Erneuter Zeugenaufruf nach Brand an Grundschule in Ingolstadt

Laut Polizei haben sich Hinweise ergeben, dass eine Gruppe Jugendlicher zu den Zeugen gehören könnte. Nun werden die Schüler darum gebeten, sich zu melden.

Am Dienstag, 6. Dezember, ist ein noch nicht bezogener Grundschulneubau in der Ingolstädter Lessingstraße in Brand geraten. Nun sucht die Kriminalpolizei Ingolstadt nach einer Gruppe Jugendlicher, die wichtige Zeugen im Brandfall sein könnten. So heißt es in einer Mitteilung.

Zeugenaufruf: Unbezogene Grundschule in Ingolstadt brennt

Nach bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt ergaben sich Hinweise, dass sich Schüler im Alter zwischen neun und 14 Jahren in der Nähe des Brandorts aufgehalten haben. Die Jugendlichen werden darum gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden. (AZ)

