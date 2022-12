Ernst Hutter: "Der Unfall ebnete mir den Weg zum Profimusiker"

Plus „Ernst Hutter & die Egerländer Musikanten – Das Original“ spielen im Rahmen ihrer neuen Tournee „Reicht euch die Hand“ am 6. Januar im Ingolstädter Festsaal.

Herr Hutter, „Die Original Egerländer Musikanten“ haben Legendenstatus unter Blasmusikfreunden und über die vielen Jahrzehnte ganze Lebensabschnitte ihrer Fans mit ihrer Musik geprägt. Wie nehmen Sie diesen Status und ihre Bedeutung für Ihre Fans selbst wahr?



Ernst Hutter: Mir ist das schon bewusst, aber ich bin ein sehr geerdeter Mensch und habe dazu eine sehr bodenständige Einstellung. Die fast 70-jährige Tradition des Orchesters ist, glaube ich, hauptverantwortlich für diese Außenwirkung des Namens, der Geschichte, natürlich auch immer in Verbindung mit der großen Qualität und den großen Erfolgen, die man in der Zeit erreicht hat.