Doppelter Auftakt: Zwei Uraufführungen eröffnen die neue Spielzeit

Mit großer Vorfreude startet das Stadttheater Ingolstadt in die Saison 2025/26: Nach der „Servus – Spielzeiteröffnungsgala“ am 27. September 2025 folgt am zweiten Oktoberwochenende das erste große Highlight – ein Premieren-Doppel zweier Uraufführungen.

Am 10. Oktober 2025 hebt sich im Großen Haus der Vorhang für die Uraufführung „Die Nibelungen – Rang und Drang“. Nur einen Tag später, am 11. Oktober 2025, beginnt auch das Kleine Haus seine Saison – ebenso mit einer Urlaufführung „Das Jahr ohne Sommer“, einem Stück über Kunst, Krise und Klimawandel.

Die Nibelungen – Rang und Drang: Mythen, Macht und Missbrauch Marcel Luxinger und Ivana Sokola übersetzen die uralten Geschichten von Treue, Verrat und Machtgier in ein modernes Szenario: Auf dem Lindenhof, irgendwo zwischen Provinz und Stillstand, eskaliert ein Filmdreh zu einem Machtkampf. Liebe, Verrat und Manipulation greifen ineinander – und plötzlich wird der Mythos brandaktuell.

Alexander Nerlich inszeniert 'Das Jahr ohne Sommer' im Kleinen Haus Ingolstadt

Regisseur Gustav Rueb, bekannt für seine präzisen Analysen von Heldenbildern und Mythen, inszeniert ein mehrteiliges Spektakel, das Realität und Fiktion kunstvoll ineinander verschränkt. Jeweils 30 Minuten vor Stückbeginn findet ein szenischer Prolog durch den Nibelungenspielclub statt. Gustav Rueb inszeniert, Florian Barth entwirft die Bühne, Nina Kroschinske gestaltet die Kostüme, Sergej Maingardt komponiert die Musik, und Julia Just übernimmt die dramaturgische Begleitung. Die Szenen der Kinder im Prolog richten die Spieleiter aus der künstlerischen Vermittlung Camila Delgado und Katharina Wüstling ein.

Es spielen Edda Wiersch (Krimi), Peter Rahmani (Günther), Sebastian Kremkow (Paul), Jan Gebauer (Hagen von Tronje), Berna Celebi (Sabrina von Hissland), Matthias Gärtner (Viktor Xandt, Hindenburg) und Teresa Trauth (Metha Tronje / Richterin). Die Premiere ist am 10. Oktober um 19.30 Uhr im Großen Haus.

Das Jahr ohne Sommer: 1816 trifft 2026 – Kunst im Angesicht der Katastrophe. Eine Künstler-Residency am Genfer See. Drückende Hitze. Und die Aufgabe, über das Jahr 1816 zu arbeiten – jenes „Jahr ohne Sommer“, in dem ein Vulkanausbruch die Weltordnung ins Wanken brachte.

Junges Theater zeigt Steinhöfel-Stück auf Ingolstädter Bühne

Autorin Anna Gschnitzer verwebt Vergangenheit und Gegenwart, die historischen Experimente von Mary Shelley und ihren Gefährt*innen mit den brennenden Fragen von heute: Wie verändert die Klimakrise unser Leben, unsere Beziehungen, unsere Kunst?

Regisseur Alexander Nerlich bringt den Text als schwarzhumorige Reflexion über Kunst und Katastrophe auf die Bühne. Die Regie führt Alexander Nerlich, das Bühnenbild gestaltet Thea Hoffmann-Axthelm, die Kostüme entwirft Žana Bošnjak. Für die Musik zeichnet Malte Preuß verantwortlich, die Dramaturgie übernimmt Dinah Wiedemann, und die Choreografie stammt von Sophie Charlotte Becker.

In der Inszenierung spielen Victoria Voss (Ray), Renate Knollmann (Marianne), Matthia sZajgier (Daniel), Chen Emilie Yan (Billie) und Richard Putzinger (Johannes). Die Premiere findet am 11. Oktober um 20 Uhr im Kleinen Haus statt.

Und auch das Junge Theater meldet sich mit einer Premiere zurück. Am Sonntag, 12. Oktober, ist die Premiere von „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ von Andreas Steinhöfel, für die Bühne bearbeitet von Felicitas Loewe, geplant. In der Produktion spielen Ben Engelgeer als Rico, Enea Boschen als Oskar, Olivia Wendt in den Rollen der Tania Doretti und Frau Dahling, Michael Amelung als Marrak und Fitzke sowie Benjamin Dami als Simon Westbühl. Beginn ist um 18 Uhr im Werkstatt-Theater. Das Stück ist für Kinder ab zehn Jahren geeignet. (AZ)