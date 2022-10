Ingolstadt

Erpressung und Menschenraub: 17- und 18-Jähriger vor Gericht

Plus Ein 17- und ein 18-Jähriger standen vor dem Amtsgericht Ingolstadt, weil sie einen Gleichaltrigen unter anderem am Baggersee an einen Baum fesselten.

Von Dorothee Pfaffel

Die zwei Angeklagten können sich ihre brutalen Taten vor dem Ingolstädter Amtsgericht selbst nicht mehr erklären. Dennoch gestehen der 18- und der 17-Jährige alles: die gefährlichen Körperverletzungen, die versuchte schwere räuberische Erpressung und den Menschenraub. Der Geschädigte, ein ebenfalls 17-Jähriger, zeigt sich im Zeugenstand nach wie vor geschockt von dem, was er im April erlebt hat – waren die beiden Angeklagten doch einmal seine Freunde. Wie also konnte es soweit kommen?

