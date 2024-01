Ingolstadt

Erst Schläge kassiert, dann in der Polizeizelle gelandet

In Ingolstadt ist ein Betrunkener in der Polizeizelle gelandet, weil er sich ziemlich aggressiv gezeigt hat. Zuvor hatte er selbst Schläge kassiert.

Ein 45-Jähriger ist von zwei Unbekannten in Ingolstadt geschlagen worden. Als die Polizei anrückte, kam am Ende das Opfer in Gewahrsam.

Nachdem ein 45-jähriger am Dienstagnachmittag von zwei unbekannten Männern in der Theresienstraße geschlagen worden ist, verständigten Zeugen die Polizei. Noch bevor die Polizei vor Ort war, haben sich die Täter allerdings aus dem Staub gemacht. Der 45-Jährige wurde von der Polizei Ingolstadt in Gewahrsam genommen Da sich der 45-Jährige, der betrunken war, ziemlich aggressiv zeigte, kam er in Polizeigewahrsam. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 in Verbindung zu setzen. (AZ) Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10

