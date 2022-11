Erst zwölf Jahre alt: Ein junger Pianist brilliert beim Konzertverein

Plus Der 12-jährige Pianist Justus Friedrich Eichhorn und die Philharmonie Lemberg (Ukraine) bieten einen Konzertabend mit Werken von Beethoven, Weber und Dvorak.

Die staatliche Philharmonie Lviv, aus der ukrainischen Mozartstadt Lemberg, war in schweren Zeiten zu Gast beim Konzertverein Ingolstadt. Das 1902 gegründete Orchester ist eines der angesehensten der Ukraine; seine Wurzeln reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück und sind eng mit dem Namen Franz Xaver Mozart verbunden. Der jüngste Sohn des berühmten Komponisten wirkte fast dreißig Jahre als Pädagoge, Komponist und Pianist in Lemberg und war Mitbegründer der ersten musikalischen Gesellschaft der Stadt.