Erste geflüchtete Familien aus der Ukraine in Ingolstadt angekommen

In Ingolstadt sind die ersten geflüchteten Familien aus der Ukraine angekommen. Die Stadt sucht mit Hochdruck nach Unterkunftsmöglichkeiten.

Wie die Stadt Ingolstadt mitteilt, sind dort bereits erste geflüchtete Familien aus der Ukraine eingetroffen. Diese seien zunächst bei Angehörigen oder Freunden untergekommen. Ukrainische Staatsangehörige können visumsfrei nach Deutschland einreisen und sich hier bis zu 90 Tagen ohne Aufenthaltstitel aufhalten. Bei einem visumsfreien beziehungsweise einem Aufenthalt mit Visum haben die Betroffenen allerdings keinen Anspruch auf Sozialleistungen in Form von Unterbringung oder Geldleistungen. Diese Möglichkeit ist daher vor allem für Personen sinnvoll, die in Deutschland Verwandte oder Bekannte haben oder sich den Aufenthalt selbst finanzieren können, klärt die Stadt Ingolstadt weiter auf.

Für Geflüchtete wird auch in Ingolstadt mit Hochdruck daran gearbeitet, Unterkunftsmöglichkeiten zu schaffen. Gedacht ist zum Beispiel an die Jugendherberge oder verschiedene städtische Liegenschaften. In Gesprächen ist die Stadtverwaltung außerdem mit der Regierung von Oberbayern in Sachen Max-Immelmann-Kaserne, mit der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft und auch dem Betreiber einer beheizbaren gewerblichen Halle, die unmittelbar als vorübergehende Bleibe zur Verfügung stünde. (nr)