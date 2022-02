Ingolstadt

Erstes Theaterfestival "Südwind" für Kinder und Jugendliche kommt nach Ingolstadt

Beim Südwind-Festival in Ingolstadt kommen mehrere Theaterprojekte zusammen. Die Angebote verteilen sich über die ganze Stadt und richten sich an das junge Publikum.

Plus <Zum ersten Mal findet in Ingolstadt ein bayerisches Theatertreffen für junges Publikum statt. Was Kinder und Jugendliche beim „Südwind-Festival“ im Sommer erwartet.

Von Anna Hecker

Die ganze Stadt eine einzige Theaterbühne – das ist das Ziel des „1. Bayerischen Theatertreffens für Junges Publikum“ in Ingolstadt. Unter dem Namen „Südwind“ soll die Stadt zwischen dem 29. Juni und 8. Juli für Kinder und Jugendliche zu einer überdimensionalen Kreativwerkstatt werden. Das Pilotprojekt wird vom Ingolstädter Stadttheater organisiert.

