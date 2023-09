Ingolstadt

vor 16 Min.

Ersthelfer retteten Schülerin das Leben: Jetzt werden sie geehrt

Das Foto von der Unfallstelle zeigt, wo Elisabeth Schneider den Unfallwagen stoppte. Ein Lkw-Fahrer stellte seinen Laster quer und half so mit, die Straße zu sperren.

Plus Bei einem Verkehrsunfall Anfang Juli in Ingolstadt wurde eine 15-jährige Radfahrerin schwerst verletzt. Sie überlebte – weil drei Menschen beherzt eingriffen.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Couragiertes Eingreifen ist nicht alltäglich. Eine Frau und zwei Männer bewiesen jedoch bei einem Unfall am 3. Juli in Ingolstadt das Gegenteil und retteten damit einer Schülerin das Leben. Die Verkehrspolizei hat die drei Ersthelfer aus Ingolstadt nun für ihr vorbildliches Verhalten geehrt.

An jenem Montag fährt ein VW Golf gegen 13 Uhr in östliche Richtung auf der Nördlichen Ringstraße. Auf Höhe der Einmündung zur Hanstraße kollidiert das Auto mit einer Radfahrerin. Die 15-jährige Schülerin wird überrollt, unter dem Auto eingeklemmt und mitgeschleift. Elisabeth Schneider, die mit ihrem Sohn im Kinderwagen auf dem Gehweg unterwegs ist, beobachtet den Unfall. Sie steigt auf die Feststellbremse des Kinderwagens, springt auf die Fahrbahn vor den Golf und versucht so, die verwirrt wirkende Fahrerin zu stoppen. Wahrscheinlich rettet schon diese Aktion der Schülerin das Leben. Elisabeth Schneider schafft es, den Wagen anzuhalten, ist aber zunächst ganz alleine. "Gerade als ich Hilfe brauchte, war kaum Verkehr auf der Ringstraße."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen