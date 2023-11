Es wird weihnachtlich: In Ingolstadt beginnt der Christkindlmarkt

In der kommenden Woche beginnt der Ingolstädter Christkindlmarkt. Wer die schönsten Bilder vom Markt einreicht, kann Gutscheine gewinnen.

Am kommenden Mittwoch, 22. November, beginnt der Ingolstädter Christkindlmarkt. Eröffnet wird er um 17 Uhr auf der Bühne am Theaterplatz. Er dauert bis zum 23. Dezember.

In diesem Jahr gibt es auch einige Premieren auf dem Markt. So können Besucherinnen und Besucher vor einer Fotowand Erinnerungsbilder vom Christkindlmarkt machen. Wer sie anschließend unter dem Hashtag #christkindlmarktingolstadt auf Instagram oder Facebook hochlädt, kann außerdem Preise gewinnen. Das teilt die Stadt Ingolstadt mit. Jeweils montags werden aus den vorliegenden Fotos der zurückliegenden Woche fünf Gewinnerinnen oder Gewinner ausgelost. Diese erhalten Gutscheine im Gesamtwert von je 15 Euro, die für Speisen und Getränke auf dem Christkindlmarkt eingelöst werden können.

Zudem betreibt das Kulturamt zum ersten Mal über die gesamte Dauer des Christkindlmarkts eine Hütte. Das Besondere: In regelmäßigen Abständen wechseln die Beschickerinnen und Beschicker und damit auch das Angebot. Dieses reicht von Artikeln aus Lateinamerika über Käse aus den Alpen, Chutneys und Wildprodukten bis hin zu Schokoladenprodukten sowie Kerzen.

Auf der Bühne am Theaterplatz in Ingolstadt gibt es einen Adventskalender

Doch auch viele Traditionen werden auf dem Christkindlmarkt beibehalten. So öffnet sich beim Adventskalender auf der Bühne täglich ein Türchen. Zudem warten der nostalgische Weihnachtsweg mit seinen Märchenhütten und die Weihnachtsbahn mit einer kostenlosen Rundfahrt durch die weihnachtlich beleuchtete Ingolstädter Innenstadt auf Besucherinnen und Besucher. Wieder mit dabei ist auch ein Krippenschnitzer, der Maria, Josef und das Jesukindlein schnitzt. Parallel zum Christlkindlmarkt am Theaterplatz findet auf dem Carraraplatz der Kunsthandwerkermarkt statt. Zudem hat die Winterlounge in den Arkaden des Alten Rathauses geöffnet.

Wie auch in den vergangenen Jahren, so kommen auch in diesem Advent die Vertreterinnen und Vertreter einiger Partnerstädte nach Ingolstadt. Sie sind bereits seit 2007 fester Bestandteil des traditionellen Ingolstädter Christkindlmarktes und verbreiten entlang der Mauthstraße internationales Flair. Dieses Jahr sind die Partnerstädte Carrara, Grasse, Kirkcaldy und Opole zu Gast.

Seit acht Jahren gibt es die Kulturzeit beim Christkindlmarkt in Ingolstadt

Bereits seit acht Jahren gehört die Kulturzeit zum Ingolstädter Advent mit dazu. Ganz ohne Hektik können dort Familien die Vorweihnachtszeit genießen. Für Familien ist außerdem eine Fahrt mit der Weihnachtsbahn zu empfehlen. Mit ihr treten die Passagiere eine gemütliche Rundfahrt durch die festlich dekorierte Innenstadt an und können sich von der vorweihnachtlichen Stimmung anstecken lassen. An vier Wochenenden (jeweils samstags und sonntags) fährt die Weihnachtsbahn kostenlos zu den verschiedenen Stätten des Ingolstädter Christkindlmarkts. Vorbei an der Budenstadt vor dem historischen Herzogskasten geht es weiter zum Kunsthandwerkermarkt, zum Paradeplatz mit der Eisarena, entlang des nostalgischen Märchenweges, zur Winter Lounge und durch die weihnachtlich geschmückte Fußgängerzone.

Seit Mittwochabend können Schlittschuhläuferinnen und -läufer bereits ihre Bahnen bei der Eisarena am Neuen Schloss ziehen. In diesem Jahr besteht die 450 Quadratmeter große Fläche wieder aus Echteis.

Der Christkindlmarkt hat sonntags bis donnerstags von 10 bis 20 Uhr sowie freitags und samstags von 10 bis 21 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen zum Christkindlmarkt und zu vorweihnachtlichen Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.kulturamt-ingolstadt.de und www.feste-ingolstadt.de. (AZ)