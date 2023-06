Es wird wieder getrommelt auf dem Ingolstädter Paradeplatz

Informieren und feiern – das Afrikafest in Ingolstadt soll das Schöne mit dem Nützlichen verbinden. Wann es stattfindet und was dort geboten sein wird.

Ein Bewusstsein für das Leben und die Probleme in Afrika zu schaffen – hierfür steht das Afrikafest Ingolstadt, das am Freitag, 23., und Samstag, 24. Juni, auf dem Paradeplatz und in der Ludwigstraße in Ingolstadt stattfindet. An beiden Tagen wird am Paradeplatz ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm geboten, am Freitag von 17 bis 22.30 Uhr, am Samstag von 10 bis 22.30 Uhr. Mit dabei sind regionale sowie deutschlandweit bekannte und internationale Künstlerinnen Künstler, so zum Beispiel die Nina Ogot Band, die Afro-Musik präsentiert und Premiere auf dem Afrikafest Ingolstadt feiert. Pamuzinda hingegen ist bestens bekannt für seine mitreißenden Trommelshows und Wally Warning für seine Weltmusik, eine Verschmelzung der verschiedenen Musikstile der Welt.

„Der Fokus wurde dieses Mal darauf gelegt, Musik aus vielen Teilen Afrikas zu präsentieren und damit die Vielfalt afrikanischer Musik zu zeigen“, sagt Joseph Prah, Vorsitzender des Afrikavereins Ingolstadt-Region. So spielen die Künstler Musik, die ihren Ursprung unter anderem aus Kenia, Nigeria und Simbabwe haben. Doch nicht nur die Musik ist traditionell, auch die Kleidung ist typisch afrikanisch. Ein DJ, der afrikanische Musik auflegt, komplettiert das Programm, sodass „immer etwas los ist“, freuen sich Joseph Prah und Tobias Klein, der Leiter des Kulturamts.

Afrikafest Ingolstadt: Gemeinnützige Vereine präsentieren ihre Hilfsprojekte

Am Samstag bereichern dann in der Ludwigstraße zusätzlich Informationsstände von gemeinnützigen Vereinen das Afrikafest. Diese sind überwiegend in der Region aktiv und stellen ihr Engagement für und in Afrika vor. Sie haben es sich zum Ziel gesetzt, sich für Menschenrechte und Entwicklungshilfe einzusetzen, Aufklärungsarbeit über Afrika zu leisten sowie den Dialog und die Zusammenarbeit zu fördern.

Gutes afrikanisches Essen gibt es jedes Jahr. Foto: Foto: fed

Die Einnahmen der gemeinnützigen Vereine im Rahmen des Afrikafests fließen in verschiedene Hilfsprojekte, darunter in die Kunstschule „Butterfly Art Project“ in Kapstadt, die Hauptstadt Südafrikas. „Bereits seit vielen Jahren unterstützen wir unsere Partnerschule, die sich in den Townships von Kapstadt um Kinder kümmert, die dort leben“, sagt Beate Diao, Vorsitzende der Kunst und Kultur Bastei. „Das ist ein Projekt, das von uns mit viel Leidenschaft und Empathie betrieben wird.“

Zudem reihen sich in der Ludwigstraße Stände, die Waren und Kunsthandwerk aus verschiedenen Ländern Afrikas zeigen. Auch hier ist die Vielfalt Afrikas zu spüren bei filigranen Perlendrahthandarbeiten, handgearbeiteten und fair gehandelten Hüten, Korbwaren und Tischdekorationen aus Palmblatt. Außerdem gibt es Holz- und Steinfiguren, Schmuck, Kleidung, Schuhe, afrikanische Trommeln, kleine Tische, Stühle und Spielzeug aus Holz, Produkte aus recycelten Dosen und vieles mehr. Passend dazu können Besucherinnen und Besucher an beiden Tagen kulinarische Köstlichkeiten Afrikas probieren.

Lesen Sie dazu auch

Auch für Kinder ist auf dem Afrikafest in Ingolstadt etwas geboten

Für die kleinen Gäste gibt es an beiden Tagen ein buntes Kinderprogramm zum Mitmachen und Zuhören. Jungen und Mädchen können sich in der Kunst des Webens oder beim Basteln von Armreifen aus afrikanischen Wachsstoffen versuchen. Und wer zuhören möchte, der lauscht den Worten des Schneckenmannes. Er erzählt von seinen Riesenschnecken, die auf eine abenteuerliche Reise gehen. Die Geschichte ist frei der Fantasie von Michael Tonfeld entsprungen, doch die Riesenschnecken keineswegs: Diese sind „echt“ und gehen auf Tuchfühlung mit den Kindern.

Eine Trommelgruppe aus Geisenfeld sorgte in der Vergangenheit für gute Stimmung. Foto: fed

In diesem Jahr symbolisiert ein neues Logo das Afrikafest Ingolstadt. Entworfen von Beate Diao zeigt es den Kontinent Afrika, aus dem in verschiedenen Größen Affenbrotbäume, Baobabs – ein Symbol Afrikas, wachsen. Das Logo ist in rötlich-braunen, erdigen Farben gehalten und spiegelt damit die Lichter und Farben Afrikas wider. Die Umsetzung machte der Künstler und Grafiker Stefan Wanzl-Lawrenze. Das erste Afrikafest fand im Juli 2009 im Donnersberger Gut der Franziskanerinnen statt, veranstaltet mit elf Vereinen und Initiativen, die ihr Engagement hier vor Ort und in Afrika vorstellten. Da das Fest unerwartet hohes Interesse fand, beschlossen die Teilnehmer 2010 das Afrikafest an zentraler Stelle fortzusetzen.

Von Anfang an galt der Grundsatz, dass das Ingolstädter Afrikafest eine Veranstaltung sein sollte, wo über die Situation in afrikanischen Ländern informiert wird und die Hilfsprojekte von meist regionalen gemeinnützigen Vereinen und Initiativen vorgestellt werden. Da aber kein einseitiges ausschließlich problemorientiertes Bild von Afrika gezeigt werden sollte, wurde das Fest mit einem breiten kulturellen Angebot von Musik, Tanz, Kunst, Kunsthandwerk und Kulinarischem ergänzt. (AZ)