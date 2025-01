Versuchte Tötung: 30-Jähriger schlägt mit einem Stuhl auf eine Frau ein

Am vergangenen Samstag ist es auf dem Viktualienmarkt in Ingolstadt zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen, an dessen Ende ein 30-Jähriger mit einem Stuhl auf eine Frau eingeschlagen hat. Jetzt ermittelt die Polizei wegen eines Tötungsdelikts. Der Verdächtige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Ermittelungen wegen einer versuchten Tötung auf dem Viktualienmarkt in Ingolstadt

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei kam es gegen 22 Uhr am Viktualienmarkt zu einer Streitigkeit, weil sich ein 30-jähriger Jemenit auf das Fahrrad einer 43-jährigen Ingolstädterin setzte. Diese forderte ihn lautstark auf, wieder abzusteigen, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung der beiden kam. Obwohl die Frau im Verlauf auf den Boden fiel, schlug der Mann mit einem Stuhl auf die wehrlose Frau ein. Erst Passanten gelang es, dem Mann den Stuhl aus den Händen zu reißen. Die beiden Beteiligten waren erheblich alkoolisiert und wurden bei dem Streit leicht verletzt.

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt stufte den Angriff des Mannes als versuchtes Tötungsdelikt ein und beantragte einen Haftbefehl gegen den 30-Jährigen. Inzwischen befindet sich der Mann in Untersuchungshaft.

Zeugen des Vorfalls sollen sich bei der Kripo Ingolstadt unter der Nummer 0841/9343-0 melden. (AZ)