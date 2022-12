Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde ordiniert iranischen Pastor

Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde in Ingolstadt ordiniert den iranischen Pastor Mohsen Kornelsen.

In der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde am Onckenweg (Nähe Audi-Ring) wurde Mohsen Kornelsen zum Pastor ordiniert. Die Ordination erfolgte laut Mitteilung durch Pastor Thomas Klammt, dem Referent für Mission und Integration an der Akademie Elstal. Pastor Kornelsen kommt gebürtig aus dem Iran. Er kam 2014 nach Deutschland und lernte in einem Wohnheim für Asylbewerber einen christlichen Missionar kennen und bekehrte sich zu Jesus Christus. Relativ rasch begann er mit einem theologischen Fernstudium an der Akademie Elstal im Rahmen des Pastoralen Integrations- und Ausbildungs-Programms (PIAP).

Bereits seit mehreren Jahren leitet Mohsen Kornelsen nun iranische Bibelkreise in Landsberg, Augsburg, Landshut, Straubing und auch in Ingolstadt. Er hilft iranischen Christen im Glauben zu wachsen. Aus allen diesen Kirchengemeinden kamen Vertreter, um an seiner Ordination teilzunehmen. Wie stark vernetzt Pastor Mohsen Kornelsen mittlerweile ist, zeigte sich an den zahlreichen Gottesdienstbesuchern, die von weit her gekommen waren. Wie zum Beispiel Pastor Amir Javadzadeh von Mohabat-TV, der extra aus London angereist ist. Vor zwei Jahren hat Mohsen Kornelsen das Missionswerk „Imandaran“(www.imandaran.com) gegründet. Zusammen mit Pastor Amir Payari sind sie mit christlichen Beiträgen im Internet präsent und sie betreuen mehrere Online-Hauskreise. Zum Ende des Gottesdienstes wurde noch intensiv für eine Wende der politischen Situation im Iran gebetet. (AZ)