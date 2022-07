Exhibitionist in der Nähe vom Kreuztor in Ingolstadt

Eine Frau beobachtet am Dienstagvormittag, wie ein Mann in der Nähe des Kreuztors mit heruntergelassener Hose an seinem Geschlechtsteil herumhantiert. Dann sendet sie einen Notruf aus.

Mit heruntergelassener Hose hat am Dienstagvormittag ein bislang Unbekannter in der Nähe des Kreuztors in Ingolstadt an seinem Geschlechtsteil herumhantiert.

Wie die Polizei meldet, stand der Mann am Dienstag gegen 9.45 Uhr im Bereich des Fußgängerweges vor dem Kreuztor in der Friedhofstraße in Ingolstadt. Beobachtet wurde er bei seinen Handlungen von einer 56-jährigen Ingolstädterin. Sie teilte ihre Wahrnehmungen per Notruf mit. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung, in die mehrere Streifenbesatzungen eingebunden waren, konnte allerdings kein Tatverdächtiger festgestellt werden.

Etwa 40 Jahre und 1,85 Meter groß - eine nähere Beschreibung zum Exhibitionisten in Ingolstadt liegt nicht vor

Der bislang unbekannte Mann war etwa 40 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß. Nähere Angaben zur Personenbeschreibung liegen nicht vor.

Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 0841/93430 zu melden. (AZ)