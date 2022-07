Exhibitionist in Ingolstadt: Mann onaniert nackt vor einer 33-Jährigen

Ein 55-Jähriger onaniert nackt in einer Lkw-Kabine in Ingolstadt und belästigt eine 33-Jährige. Die Polizei nimmt den Mann fest.

Ein 55-Jähriger hat am Dienstagabend in Ingolstadt sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen und sich hierbei mehrfach einer 33-jährigen Angestellten gezeigt, die sich unweit des Tatorts an ihrer Arbeitsstelle befand. Der Mann onanierte nach Angaben der Polizei nackt in der beleuchteten Fahrerkabine seines in der Heinkelstraße geparkten Lastkraftwagens, suchte Blickkontakt zu seinem Opfer und machte durch Winken auf sich aufmerksam.

Polizei nimmt Exhibitionisten in Ingolstadt fest

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Ingolstadt nahm den Mann, der aus dem Landkreis Kulmbach stammt, in Sicherheitsgewahrsam. Er verbrachte die Nacht in einer Haftzelle der Polizeiinspektion Ingolstadt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)