Exhibitionist lässt in der Nähe einer Ingolstädter Schule die Hose herunter

Ein Mann lässt in der Nähe einer Schule in Ingolstadt die Hosen herunter und greift sich an sein Glied. Zwei Frauen beobachten ihn und rufen die Polizei.

Am Mittwochabend wurde der Polizei von einer jungen Frau mitgeteilt, dass in der Nähe einer Schule in der Jahnstraße in Ingolstadt ein Mann in einem Gebüsch sitzt und an sich selbst sexuelle Handlungen vornimmt.

Die 17-jährige Mitteilerin saß laut Polizei gegen 19.15 Uhr gemeinsam mit ihrer 23-jährigen Arbeitskollegin auf der Sitzbank der Bushaltestelle. Als sich eine der beiden Frauen umdrehte, bemerkte sie eine männliche Person, die hinter dem Bushäuschen mit Blickrichtung zu den beiden Frauen mit heruntergelassener Hose an seinem Glied manipulierte. Nach einigen Minuten entfernte sich der Mann zu Fuß auf der Jahnstraße in südlicher Richtung.

Exhibitionist in der Nähe einer Schule in Ingolstadt

Aufgrund der von den beiden Frauen abgegebenen detaillierten Personenbeschreibung wurde im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung in der Münzbergstraße ein 47-Jähriger kontrolliert, auf den die Beschreibung passte. Im Anschluss an die Kontrolle wurde der Mann, der in Ingolstadt wohnhaft ist, zur Polizeiinspektion Ingolstadt gebracht. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kripo Ingolstadt geführt.