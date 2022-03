Exhibitionist tritt in Ingolstadt einer 24-Jährigen gegenüber

Ein etwa 50-jähriger Exhibitionist hat in Ingolstadt eine 24-jährige Frau belästigt. Jetzt ermittelt die Kripo.

Am Mittwoch ist ein bislang unbekannter Exhibitionist einer 24-Jährigen aus Ingolstadt gegenüber getreten. Die Frau war gerade auf dem Weg zur Arbeit, als ihr gegen 13 Uhr an der Neuburger Straße im Bereich der Fußgängerunterführung der Mann begegnete. Er suchte einen intensiven Blickkontakt zu der Frau und drehte sich dabei so, dass sie durch den offenen Hosenschlitz sein entblößtes Glied sehen konnte.

Der Exhibitionist folgte der Frau für kurze Zeit

Der Unbekannte folgte der Frau für kurze Zeit, bevor er auf Höhe der Bushaltestelle stehen blieb. Die Frau erkannte beim nochmaligen Umschauen, dass sich seine Hand im Bereich des Glieds befand. Als die Ingolstädterin sich einer Passantin anvertraute, entfernte sich der Tatverdächtige. Eine sofort eingeleitete Suche durch die Polizei blieb erfolglos.

Der Exhibitionist in Ingolstadt ist rund 50 Jahre alt

Der Verdächtige ist rund 50 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Er ist schlank, ein osteuropäischer Typ und hat kurze Haare. Zur Tatzeit trug er eine dunkelblaue Jeans und eine schwarze Winterjacke, außerdem hatte er einen kleinen roten Rucksack mit dabei. Zeugen sollen sich bei der Kripo Ingolstadt unter der Nummer 0841/9343-0 melden. (nr)