Existenzgründerzentrum fokussiert sich auf Nachhaltigkeit

Im Ingolstädter Existenzgründerzentrum sollen junge Unternehmen gefördert werden. Der Geschäftsführer sieht vor allem in einem Aspekt einen Wettbewerbsvorteil.

Der Weg in die Selbstständigkeit ist ein komplexes Vorhaben. Wer ein Unternehmen gründen will, muss viele Entscheidungen treffen, viel organisieren und planen. Gründern in der Region zur Seite zu stehen und sie zu stabilen Unternehmen wachsen zu lassen, sind die Hauptaufgaben des Ingolstädter Existenzgründerzentrums (EGZ). Das EGZ bietet auf rund 4000 Quadratmetern Büroräume, Werkstätten und Lagerflächen an, um Jungunternehmen ein unkompliziertes Wachstum zu ermöglichen. Sind die Firmen gewachsen, ziehen sie aus und es gibt wieder Platz neue Unternehmen. Voraussetzung für die Anmietung einer Fläche im EGZ ist, dass die Firma jünger als drei Jahre ist. Künftig sollen nachhaltige Gründungen im Fokus stehen.

Das EGZ liegt direkt an der Autobahn A9 und vor dem Ingolstadt Village. Derzeit haben 84 Unternehmen ihren Firmensitz in der Marie-Curie-Straße 6. Neben günstigen Mietpreisen und flexiblen Mietverträgen bietet das Gründerzentrum eine individuelle Beratung in den Bereichen Existenzgründung, Businessplan, Marketingstrategien und Unternehmensentwicklung, heißt es in einer Mitteilung des EGZ.

Das Existenzgründerzentrum bietet jungen Firmen Unterstützung

Viele mittelständische Unternehmen, die heute mit eigenen Firmengebäuden und dreistelligen Mitarbeiterzahlen in der Region verwurzelt sind, haben einmal im EGZ angefangen. Darunter sind Firmen wie Am Surf Modelltechnik GmbH in Wettstetten, die Cedas GmbH beim Audi-Sportpark und die ZD Automotive GmbH im Interpark. Das EGZ kann eine Alternative zum Homeoffice oder Mietgaragen schaffen. "Wir züchten die Gewerbesteuerzahler von morgen", sagt Hannes Schleeh, Geschäftsführer des Existenzgründerzentrum Ingolstadt. "Alle eingemieteten Firmen können bei uns wachsen, bekommen optimale Betreuung, um sich stabil entwickeln zu können." Auch nach der Gründungsphase stehen für Unternehmen gleich nebenan im Entwicklungszentrum SE-Park Ingolstadt (Kompetenzzentrum für innovative Ingenieure) in der Marie-Curie-Straße 8 acht Büroräume zur Verfügung. Hier können auch bestehende Firmen Flächen anmieten.

Mit dem SE-Park betreibt die IFG, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt, seit 1999 ein modernes Kompetenzzentrum. Kernidee des Bürozentrums ist es, Forschungs- und Entwicklungskapazitäten von Firmen aus dem Bereich der Hochtechnologie nicht nur in der Automobilindustrie in Ingolstadt zu konzentrieren. Die vernetzte Zusammenarbeit der Teams im SE-Park verbessert die Kommunikation und optimiert die Entwicklung, so das EGZ. Das Projekt stärkt die Automobilbranche, sowohl auf der Zulieferer- als auch auf der Herstellerseite. Für produzierende Unternehmen stehen mit dem INNO-Park, einer weiteren Liegenschaft der IFG Ingolstadt in der Marie-Curie-Straße 2, große Hallen und Büros zur Verfügung.

Im Mai findet in Ingolstadt wieder ein Barcamp für Start-Ups statt

Eine weitere Möglichkeit Netzwerke aufzubauen und Kontakte zu vertiefen, bietet das EGZ durch Veranstaltungen an, wie zum Beispiel die Expertenforen im Frühjahr und Herbst oder das Start-up-Barcamp, das am 3. und 4. Mai im EGZ stattfindet. Ein Barcamp ist eine Austauschplattform zu aktuellen Themen im Bereich, Gründung, Digitalisierung, Internet, Nachhaltigkeit und Arbeitswelt. Man hat die Möglichkeit, selbst Vorträge anzubieten und damit das eigene Unternehmen zu präsentieren.

Auch das Thema Nachhaltigkeit wird zunehmend zu einem bestimmenden Wettbewerbsfaktor, für Gründungen genauso wie für bestehende Unternehmen. Firmen, die ein eigenes Geschäftsmodell rund um Nachhaltigkeit entwickeln, Ressourcen schonen oder in Richtung Recycling und Upcycling tätig sind, werden in Zukunft einen großen Wettbewerbsvorteil haben. Deshalb wird das EGZ zu einem Nachhaltigkeitszentrum weiterentwickelt. "Das EGZ fokussiert sich bewusst auf nachhaltige Gründungen, bleibt aber auch weiterhin offen für alle Arten von Gründungen in der Region", sagt Hannes Schleeh. Er weist auch auf das im EGZ ansässige Chinazentrum Bayern hin. Durch die Zusammenarbeit mit der CIIPA (China International Investment Promotion Agency) können wichtige Kontakte zum chinesischen Markt geschaffen werden. (AZ)