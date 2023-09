Fachinformatiker und Bürokauffrau beliebteste Ausbildungsberufe

In Ingolstadt haben 909 Jugendliche zum September eine Ausbildung in einem IHK-Beruf begonnen. 379 Stellen sind noch offen. Diese Lücke droht größer zu werden.

Anfang September haben in Ingolstadt 909 Jugendliche eine Ausbildung in IHK-Berufen angetreten. Dies teilt die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern mit. Nach der vorläufigen Statistik zum Beginn des Ausbildungsjahres entspricht dies einem Plus von 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Das ist ein starkes Signal und großer Erfolg für die Ausbildung in unseren Ingolstädter Unternehmen“, sagt Franz Schabmüller, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Ingolstadt. „Die Ausbildungsbereitschaft unserer Betriebe ist weiterhin hoch. Das Plus hätte noch größer ausfallen könne, wenn sich für alle angebotenen Lehrstellen Bewerber gefunden hätten“, erzählt Schabmüller weiter.

In Ingolstadt ist bei den jungen Männern der Fachinformatiker der beliebteste IHK-Beruf, bei den jungen Frauen die Kauffrau für Büromanagement. Die Top 5 der IHK-Ausbil­dungsberufe in der Donaustadt sind Fachinformatiker, Fertigungsmechaniker, Kaufleute für Büromanagement, Kraftfahrzeugmechatroniker und Mechatroniker. Insgesamt gibt es in Oberbayern rund 200 verschiedene IHK-Berufe, in denen Jugendliche eine Ausbildung absolvieren können.

In Ingolstadt sind 201 Bewerber noch nicht mit einer Lehrstelle versorgt

Schabmüller weist auf die noch vielen unbesetzten Lehrstellen in Ingolstadt hin und dass unversorgte Bewerber auch jetzt noch gute Aussichten auf eine Ausbildung haben. Laut der Statistik der Arbeitsagentur von Ende Juli sind es noch 379. Diesem Angebot stehen 201 unversorgte Bewerber gegenüber. Rein rechnerisch kommen also auf jeden unversorgten Bewerber fast zwei freie Lehrstellen. Die Angaben der Arbeitsagentur beziehen sich dabei auf alle Bereiche des Ausbildungsstellenmarkts, der neben dem IHK-Bereich der Betriebe in Industrie, Handel und Dienstleistungen auch das Handwerk, freie Berufe und den öffentlichen Dienst umfasst.

Frauen interessieren sich laut IHK momentan sehr für den Job der Bürokauffrau. Foto: Robert Schlesinger, dpa (Symbolbild)

„In den nächsten Jahren wird sich die Bewerberlücke am Ausbildungsmarkt weiter öffnen, wenn es uns nicht gelingt, noch mehr Jugendlichen, Eltern und Lehrkräften die Berufsausbildung und ihre Vorteile näher zu bringen. Die Wirtschaft setzt sich mit Initiativen wie Bildungspartnerschaften und den Ausbildungsscouts für eine bessere Berufsorientierung an den Schulen ein, um über die vielen spannenden Berufsbilder zu informieren. Am 21. Oktober findet zudem wieder die Ausbildungsmesse "IHKjobfit!" in der Saturn Arena statt“, sagt der IHK-Vorsitzende. Schabmüller fordert außerdem mehr bildungspolitische Rückendeckung für das Thema Berufsorientierung, das deutlich stärker in den Lehrplänen berücksichtigt werden sollte. „Gerade an den Gymnasien erfolgt die Berufsorientierung oft zu einseitig in Richtung Studium. Dennoch ist die Ausbildung auch bei Abiturienten beliebt und ist für viele eine praxisnahe Alternative zur Universität, denn immerhin rund ein Fünftel der Azubis im IHK-Bereich haben die Hochschulreife.“

Insgesamt bilden in Ingolstadt aktuell 318 IHK-zugehörige Betriebe aus. Sie stehen ‎für rund 60 Prozent aller Ausbildungsverhältnisse. (AZ)