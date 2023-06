Fachkräftemangel und Wachstum: Ingolstadts Herausforderungen

Beim Sommerempfang der Stadt Ingolstadt spricht der Oberbürgermeister über die zentralen Themen in Gegenwart und Zukunft. Im Fokus steht unter anderem der Wohnungsbau.

Es war eine Premiere. Zum ersten Mal veranstaltete die Stadt Ingolstadt heuer einen Sommerempfang statt eines Neujahrsempfangs. Im frisch eingeweihten Kongresszentrum tummelten sich am Mittwochabend die wichtigsten Vertreter aus lokaler sowie regionaler Politik, Wirtschaft und Kultur. Insgesamt 900 Gäste waren geladen. Darunter befanden sich auch bekannte Menschen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, wie Landrat Peter von der Grün und Stadtrat und Baunternehmer Hans Mayr. Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf nutzte die Gelegenheit, seine Errungenschaften und Ziele herauszustellen sowie Ingolstadts Schokoladenseiten. Aber auch die Herausforderungen, denen sich die Stadt stellen muss, sprach er an.

Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf hielt beim Sommerempfang eine Rede. Foto: Dorothee Pfaffel

In der Geschichte der Stadt habe es nur eine Konstante gegeben - und die sei der Wandel, begann Scharpf. An die Herzogsperiode schlossen sich die Jahre an, in denen Ingolstadt die erste bayerische Landesuniversität beheimatete. Später wurde Ingolstadt Militärstadt, dann Industriestadt und schließlich Wissenschaftsstandort. Diese stets erfolgreich absolvierten Transformationen lassen den OB optimistisch in die Zukunft blicken. Die Stadt sei immer wieder aufgeblüht und habe sich immer wieder neu erfunden, sagte er. Ingolstadt besitze dafür beste Voraussetzungen: gelegen im wirtschaftlich extrem starken südbayerischen Raum, zudem an der Autobahn, mit ICE-Halt sowie Flughafen im Erdinger Moos.

Ingolstadts Oberbürgermeister: Kampf um Fachkräfte entscheidend

Scharpf lobte die "Lebens- und Liebenswürdigkeit" seiner Stadt, ihre Freizeit- und Aufenthaltsqualität sowie ihre Familienfreundlichkeit. Ingolstadt sei eine "entschleunigte Großstadt, und das ist auch gut so". Man werde die Stadt der Mobilität bleiben und sowohl die Autos der Zukunft bauen als auch die Luftfahrt der Zukunft mitgestalten. Allerdings habe Ingolstadt das gleiche Problem wie alle anderen: Es fehlten gut ausgebildete Fachkräfte - "von der Busfahrerin über den Erzieher, die Pflegekraft und die Ingenieurin bis hin zum IT-Spezialisten". Der Kampf um diese Fachkräfte würde künftig über "Gewinner- und Verlierer-Regionen" entscheiden. Deshalb setzt der Oberbürgermeister auf ein verbessertes Standortmarketing und eine gute Standortpolitik - mit ausreichend Kita-Plätzen, attraktivem öffentlichen Nahverkehr, einer hochwertigen Gesundheitsversorgung, nachhaltiger Energieversorgung und einem vielfältigen Kulturangebot.

Im Saal lauschte das Publikum den Worten des Oberbürgermeisters und der Bigband des Reuchlin-Gymnasiums. Foto: Dorothee Pfaffel

Ingolstadt wächst nach wie vor. 2022 habe es ein Rekordwachstum gegeben, sagte Scharpf. In der Stadt lebten inzwischen fast 144.000 Einwohnerinnen und Einwohner aufgrund großen Zuzugs, aber auch wegen steigender Geburtenzahlen. Deshalb sei bezahlbarer Wohnbau ein zentrales Thema. Die GWG habe im vergangenen Jahr die Marke von 7500 Bestandswohnungen geknackt und in den kommenden Jahren würden Hunderte weiterer solcher Wohnungen gebaut, versprach der OB. Weitere Bebauungspläne seien entweder schon beschlossen oder in Planung. Das größte kommende Baugebiet ist das IN-Quartier auf dem ehemaligen Rieter-Gelände mit 3800 Wohnungen. Um das Wachstum nicht nur zu bewältigen, sondern sinnvoll zu gestalten, sei das strategische Stadtentwicklungskonzept Ingolstadt 2040plus entworfen worden, sagte Scharpf.

Ingolstädter Stadtwerke bauen mit Karlshuld Solarpark

Energiesicherheit und Klimaschutz sieht der OB als weiteres wichtiges Thema der Zukunft. Als Beispiel nannte er unter anderem den 60 Hektar großen Solarpark im Donaumoos, den die Ingolstädter Stadtwerke (SWI) gemeinsam mit der Gemeinde Karlshuld umsetzen.

Auf der Donauterrasse des Kongresszentrums hatte die Veranstaltung mit einem Glas Sekt begonnen, im Inneren erwartete die Gäste nach der Rede des Oberbürgermeisters ein Büfett mit musikalischer Begleitung. Die Dachterrasse mit Blick auf den Sonnenuntergang sorgte für den krönenden Abschluss.