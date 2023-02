Ingolstadt

Fadumo Korn klärt als Betroffene über Genitalverstümmelung auf

Plus Fadumo Korn wurde als Kind Opfer von Genitalverstümmelung. Mehr als 1500 Frauen in der Region sind davon betroffen. Vortrag und Ausstellung in Ingolstadt.

Danach hatte Fadumo Korn keine Lust mehr zu leben. Sie hatte Selbstmordgedanken - und das mit sieben Jahren. In diesem Alter wurde Korn in ihrem Heimatland Somalia Opfer von Genitalverstümmelung. Eine grausame Tradition, die auf Mythen beruht und dazu dient, die weibliche Sexualität einzuschränken. In der Region 10 sind laut Gleichstellungsstelle der Stadt Ingolstadt rund 1520 Mädchen und Frauen davon betroffen, in Ingolstadt 645. In Deutschland sollen es ungefähr 70.000 sein, global sind es laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) 200 Millionen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

