Fahrer eines Elektrorollers kracht gegen eine Ladentür

Weil er in der Ingolstädter Innenstadt zu schnell mit seinem E-Scooter unterwegs war, ist ein Mann aus Gundelfingen gegen die Glastür eines Ladens gekracht.

Am Sonntagfrüh gegen 2.30 Uhr war ein 30-Jähriger aus Gundelfingen mit seinem E-Scooter auf der Georg-Oberhäuser-Straße in Richtung Beckerstraße in Ingolstadt unterwegs. Weil er laut Polizei zu schnell dran war, verlor er auf der nassen Straße die Kontrolle über den Elektroroller und fuhr in eine geschlossene, gläserne Eingangstür eines Geschäfts.

Die Tür bracht komplett in sich zusammen. Der Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro, der Mann verletzte sich laut Polizei minimal. Die Berufsfeuerwehr Ingolstadt war vor Ort und verschalte den Eingang. (AZ)

