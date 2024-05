Fahrer wendet auf der Straße: Schwerer Unfall beim Weiherfeld

Ein 19-Jähriger wollte auf der Straße wenden und verursachte dabei in Ingolstadt einen schweren Unfall. Die B16 Richtung Neuburg musste für drei Stunden gesperrt werden.

Am Freitagnachmittag hat es auf der B16 in der Nähe des Gewerbegebiets Weiherfeld einen schweren Unfall gegeben. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 19-Jähriger aus dem Kreis Kelheim mit seinem Kleintransporter vom Weiherfeld kommend auf die B16 Richtung Neuburg auffahren. An der Einmündung wendete der Mann allerdings, um Richtung Manching weiterzufahren. Beim Wendemanöver übersah er laut Polizei das Auto einer 22-Jährigen aus Manching, die mit ihrem 19-jährigen Beifahrer in Richtung Neuburg unterwegs war. Das Auto der Frau kollidierte mit dem Anhänger des Gespanns, wobei der Hänger abgerissen wurde. Die Ladung des Anhängers, bestehend aus losem Erdreich, verteilte sich daraufhin auf der gesamten Fahrbahn.

Bei dem Unfall bei Zuchering ist ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden

Das Auto wurde stark beschädigt, außerdem liefen Betriebsstoffe aus. Während sich die Frau die Hand gebrochen hat und ihr Beifahrer sich bei dem Unfall Prellungen an der Hüfte und der Wirbelsäule zugezogen hat, blieb der Verursacher unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Die Polizisten entdeckten bei der Unfallaufnahme im Auto des 19-Jährigen unter anderem Reste von Cannabis. Im Krankenhaus wurde ihm deshalb Blut abgenommen. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung sowie Fahren unter Drogeneinfluss rechnen. Die B16 wurde in Fahrtrichtung Neuburg für rund drei Stunden komplett gesperrt, woraufhin es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. (AZ)