Fahrerflucht nach Unfall mit vier Verletzten

Ein 30-jähriger Ingolstädter fuhr am Montag gegen 14.15 Uhr mit seinem Audi auf der Eriagstraße auf dem rechten Fahrstreifen von der Manchinger Straße kommend. Im Fahrzeug befanden sich drei weitere Personen. In der dortigen Linkskurve auf Höhe des Audi Sportparks wurde der Audi von einem bislang unbekannten schwarzen BMW überholt. Dieser war laut Angaben der Geschädigten zu schnell und kam beim Überholvorgang nach rechts, berichtet die Polizei. Deshalb wich der Audi-Fahrer ebenfalls nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zur verhindern. Dabei touchierte er den rechten Bordstein und kam deshalb ins Schleudern. Im weiteren Verlauf schleuderte der Audi nach rechts, touchierte mit der Fahrerseite ein Verkehrsschild und schleuderte quer über einen dortigen Kieshaufen. Letztendlich kam der Audi in einer Wiese zum Stehen. Der BMW soll kurz angehalten und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Durch den Unfall wurden alle Insassen des Audis leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten vor Ort und brachte alle anschließend in ein Krankenhaus. Der Audi musste abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von 8000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Ingolstadt unter Telefon 0841/9343-4410 zu melden. (AZ)

