Ingolstadt

Fahrlässige Tötung? Sachverständiger belastet zwei Sanitäter vor Gericht

Plus Zwei Sanitäter stehen in Ingolstadt vor Gericht, weil sie den Tod einer 77-Jährigen vielleicht verhindern hätten können. Ein Rechtsmediziner belastet die beiden.

Von Andreas Müller

Zwei Sanitäter werden zu einer 77-jährigen Frau im Ingolstädter Nordwesten gerufen. Weil die Rentnerin jede Hilfe ablehnt, fahren sie wieder. Zwei Tage später stirbt die Frau. Am Mittwoch hat ein Rechtsmediziner mit notfallmedizinischer Ausbildung vor dem Ingolstädter Amtsgericht ausgesagt – und die Sanitäter belastet.

"Patientin sitzt auf dem Klo und will nicht trinken", wird den 38 und 31 Jahre alten Sanitätern in der Nacht zum 24. Juli 2020 auf dem Weg zur Wohnung der Rentnerin mitgeteilt. Neben der Frau befinden sich ihr Lebensgefährte sowie zwei Nachbarn in der Wohnung. Der Lebensgefährte kann später wenig zur Aufklärung beitragen: Er leidet an Demenz. Inzwischen ist er gestorben.

