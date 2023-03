Fahrradfahrer verletzt sich bei Kollision mit Auto

Ein Autofahrer hat beim Überqueren eines Radwegs einen Fahrradfahrer aus Ingolstadt übersehen. Sie stießen zusammen und der Radler stürzte.

Am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr fuhr ein 39-Jähriger aus Baar-Ebenhausen mit seinem Auto aus einer Grundstücksausfahrt auf die Furtwänglerstraße auf und bog in diese nach rechts in Richtung Hans-Stuck-Straße in Ingolstadt ein. Hierbei überquerte er den dortigen Radweg und übersah einen 54-jährigen Ingolstädter, der mit seinem Fahrrad auf der Furtwänglerstraße in Richtung Ettinger Straße auf dem linksseitigen Radweg unterwegs war. Der Fahrradfahrer kollidierte mit dem Auto und stürzte anschließend zu Boden, berichtet die Polizei. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. (AZ)