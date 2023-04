Fahrzeug auf der A9 brennt: Autobahn vorübergehend gesperrt

Ein Mann aus Bremen fährt auf der A9 Richtung München. Plötzlich geht seine Motorkontrollleuchte an. Er reagiert geistesgegenwärtig.

Am Karfreitag gegen kurz vor 9 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale der Polizei die ersten Meldungen über einen Fahrzeugbrand auf der A9 in Fahrtrichtung München ein. Ein 59-Jähriger aus Bremen war mit seinem Auto und einem Wohnanhänger auf der A9 in Richtung München gefahren. Kurz vor dem Parkplatz Baarer Weiher ging im Auto die Motorkontrollleuchte an, weshalb der Fahrer sein Gespann auf dem Standstreifen anhielt.

Feuerwehr Manching löscht brennendes Auto auf der A9

Dort brach dann im Motorraum ein Feuer aus, berichtet die Polizei. Geistesgegenwärtig kuppelte der Bremer noch den Wohnanhänger ab und konnte diesen in Sicherheit bringen, ehe das Auto in Vollbrand stand und letztlich komplett ausbrannte. Die Feuerwehr aus Manching war mit vier Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Für die Dauer der Löscharbeiten war die A9 am Brandort in Fahrtrichtung München für knapp 30 Minuten total gesperrt, ehe der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden konnte.

Brennendes Fahrzeug führt zu Behinderungen auf der A9

Der Fahrer blieb bei dem Brand unverletzt. Durch den Brand wurden die Teerdecke sowie Einrichtungen der Autobahn des Bundes beschädigt. Die genaue Höhe des hier entstandenen Sachschadens konnte von der hinzugezogenen Autobahnmeisterei Ingolstadt vor Ort nicht beziffert werden. Das total ausgebrannte Auto wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Es hatte einen Zeitwert von geschätzt etwas über 10.000 Euro. Durch den Brand kam es auf der A9 in Fahrtrichtung München bis ungefähr 10.15 Uhr zu Behinderungen. (AZ)