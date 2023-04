Ingolstadt

24.04.2023

Fair-o-mat: In der VHS steht ein Automat mit fairen Snacks

In der VHS Ingolstadt gibt es einen Fair-o-mat mit fairen Snacks (v. l.): Bürgermeisterin Dorothea Deneke-Stoll, Beate Schwander, Kevin Cordshagen, Christoph Karmann, Petra Neumann

Eierautomat, Milchautomat, Würstlautomat - all das gibt es schon. Jetzt kommt in Ingolstadt ein Fair-o-mat dazu. Er steht in der VHS und dort gibt es nur faire Produkte.

Seit Mitte April gibt es in der Volkshochschule Ingolstadt die Möglichkeit, sich einen kleinen Snack aus dem Automaten zu lassen. Die Besonderheit dabei – es sind alles fair gehandelte Produkte. Fair-o-mat stammt aus Kooperation zwischen VHS Ingolstadt und Weltladen Entstanden ist die Idee des Fair-o-mat aus einer Kooperation zwischen der VHS und dem Ingolstädter Weltladen. Im Bild füllt VHS-Leiterin Petra Neumann den Automaten auf. (AZ)

