"Falsche Europol-Mitarbeiter": Junge Frau fiel darauf herein

Einen fünfstelligen Betrag ergaunerte sich "falsche Europol-Mitarbeiter". Opfer der Telefonbetrugsmasche war eine 27 Jahre alte Frau aus Ingolstadt.

Eine 27-jährige Ingolstädterin erhielt am Donnerstag gegen Mittag einen Anruf durch angebliche Europol-Mitarbeiter. Letztlich wurde sie um einen fünfstelligen Geldbetrag betrogen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wie die Polizei mitteilt, ließen die bisher unbekannten Tatverdächtigen gemäß der aktuell gängigen Masche zunächst eine englischsprachige Bandansage, angeblich durch Europol beziehungsweise Interpol, ablaufen. Als die 27-jährige Geschädigte darauf einging, wurde ihr mitgeteilt, dass ihre Ausweisdaten missbräuchlich verwendet worden seien.

Mit den Daten sei ein Fahrzeug angemeldet worden, welches für Drogenschmuggel verwendet wurde und sie selbst sei nun darin verwickelt. In naher Zukunft würde somit ihr Konto gesperrt werden, weshalb eine Umbuchung des Geldes zur weiterhin sicheren Verwahrung unumgänglich sei.

Die Ingolstädterin überwies einen mittleren fünfstelligen Betrag auf einen Account eines Geldtransfer-Services. Dann gestattete sie den Betrügern mittels Fernwartungstool Zugriff auf ihren Laptop. Die bisher unbekannten Tatverdächtigen nutzten ihre Chance und nahmen mehrere Überweisungen auf verschiedene Konten vor. Zu spät wurde der Geschädigten klar, dass es sich um einen Betrug handelt.

Derzeit erhalten viele Bürgerinnen und Bürger in der Region Anrufe von Betrügern, teils in englischer Sprache. Am Telefon werden, wie auch bei anderen Telefonbetrugsmaschen, falsche Tatsachen vorgespiegelt. Ziel der Kriminellen ist es, mit geschickter Gesprächsführung das Opfer unter Druck zu setzen und dabei an persönliche Daten (Ausweisdaten, Informationen zu genutzten Zahlungsapps etc.) zu gelangen. Letztendlich soll das Opfer am Ende immer dazu aufgefordert werden, dringlich Geld an ein fremdes Konto zu überweisen, um eine angeblich zu erwartende Strafe von sich abzuwenden oder einen Anwalt zu beauftragen.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt auch in dem aktuellen Fall und gibt einige Ratschläge