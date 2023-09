Falsche Handwerker: Betrüger gehen der Polizei ins Netz

Auf betrügerische Handwerker ist eine Frau in Oberhaunstadt hereingefallen. Doch die Rentnerin hatte Glück und bekam sogar ihr Geld zurück.

Glück im Unglück hatte eine Rentnerin in Oberhaunstadt. Wie die Polizei mitteilt, waren am Montagfrüh gegen 7 Uhr drei Arbeiter zu ihr nach Hause gekommen, um Arbeiten an ihrem Wintergarten verrichten. Die 69-Jährige hatte tatsächlich ein Unternehmen für entsprechende Tätigkeiten beauftragt. Deshalb vermutete sie, dass es sich um Mitarbeiter der regionalen Firma handle. Einer der Handwerker schlug vor, die Arbeiten günstiger als im Angebot auszuführen, wenn sie sofort bar bezahlt werden. Die Frau ging darauf ein und die Handwerker begannen mit der Arbeit. Nach Abschluss übergab ihnen die Rentnerin laut Polizei 4700 Euro in bar.

Im Auto der falschen Handwerker fand die Polizei in Ingolstadt das Geld

Allerdings wurde die Frau aufgrund der minderwertigen Arbeiten misstrauisch und informierte die ursprünglich beauftragte Firma. Doch die gab an, keine Mitarbeiter zur ihr geschickt zu haben. Die Arbeiter kehrten jedoch glücklicherweise kurz darauf zurück, woraufhin die Polizei informiert wurde. Im Fahrzeug der Männer fanden die Beamten dann auch das Geld. Ihnen droht nun eine Anzeige wegen Betrugs. (AZ)