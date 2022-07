Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin in Ingolstadt

Er hatte sich als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgegeben. Doch in Wahrheit hatte es ein Unbekannter nur auf das Geld einer Seniorin in Ingolstadt abgesehen.

Ein unbekannter Täter konnte am vergangenen Mittwoch in Ingolstadt Bargeld und Wertsachen in fünfstelliger Höhe erbeuten. Der Mann hatte sich als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgegeben.

Falscher Handwerker in Ingolstadt wollte die Wasserleitungen kontrollieren

Gegen 16.30 Uhr hatte der Unbekannte laut Polizei an der Wohnung der Seniorin in der Gabelsberger Straße geläutet und erklärt, nach einem angeblichen Rohrbruch die Wasserleitungen kontrollieren zu müssen. Während der etwa 30 Minuten dauernden angeblichen Überprüfung gelang es dem falschen Handwerker, sämtliche Räume nach Bargeld und Wertgegenständen zu durchsuchen.

Die Kripo Ingolstadt bittet um Zeugenhinweise

Der Täter ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und hat eine untersetzte Statur. Er hatte schwarze, kurze Haare und einen Vollbart. Der Mann sprach akzentfrei Deutsch. Bekleidet war der Unbekannte mit einer grauen Arbeitsjacke, einer dunklen Hose und dunklen Arbeitsschuhen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden. (AZ)