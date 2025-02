Falscher Heizungsnotdienst betrügt Frau um 600 Euro

Nachdem in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ihrer Wohnung in Oberhaunstadt die Heizung ausfiel, verständigte eine 45-jährige Ingolstädterin einen Heizungsnotdienst, den sie sich im Internet gesucht hatte. Noch in der Nacht erschienen gegen 0.45 Uhr zwei angebliche Mitarbeiter einer Haustechnikfirma und behaupteten nach kurzer Inspektion der Heizungsanlage, dass erst ein Ersatzteil bestellt werden müsse. Für dieses Teil verlangten sie knapp 600 Euro vorab in bar, berichtet die Polizei. Anschließend verließen die beiden Handwerker die Wohnung und waren seither nicht mehr erreichbar. Im Nachgang musste die Frau feststellen, dass sie betrogen worden war und es das besagte Ersatzteil gar nicht gibt. Einer der Männer gab an, mit Vornamen Enrico zu heißen, beide trugen Arbeitskleidung. Über ein benutztes Fahrzeug liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Zeugen, die in der Nacht in Oberhaunstadt Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0841/9343-2222 mit der Polizeiinspektion Ingolstadt in Verbindung zu setzen. (AZ)

