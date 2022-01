Während Demo: Farbattacke auf CSU-Haus in Ingolstadt

Am Samstag gab es in Ingolstadt eine Demonstration gegen die Ehrenbürgerwürde von Horst Seehofer. Aus dem Protestzug flog dann ein Farbbeutel gegen das CSU-Haus.

Am vergangenen Samstag gab es nicht nur Kundgebungen im Zusammenhang mit Corona. Ein Bündnis hatte in Ingolstadt auch zu einer Demonstration gegen die Ehrenbürgerwürde von Horst Seehofer aufgerufen. Und aus diesem Protestzug heraus hat es einen Farbbeutelwurf auf das Ingolstädter CSU-Haus gegeben, wie die Polizei bestätigt.

Das CSU-Haus und Autos wurden durch den Farbbeutel beschädigt

Doch nicht nur das Parteihaus wurde durch die rote Farbe beschädigt, auch zwei geparkte Autos von Anwohnern wurden in Mitleidenschaft gezogen. Inzwischen ermittelt das Kommissariat Staatsschutz bei der Polizei.

CSU-Kreisvorsitzender Stefan Huber zeigte sich in einer Pressemitteilung bestürzt, aber nicht überrascht über diesen Angriff. Denn das Haus am Unteren Graben sei immer wieder Ziel von Schmierereien und Sachbeschädigungen gewesen. Auch Landtagsabgeordneter Alfred Grob zeigt sich besorgt: „Erst wird Hass im Internet gesät, nun kommt es zum wiederholten Male zu einer Sachbeschädigung.“ „Hetze und Hass haben im demokratischen Miteinander nichts verloren. Lasst uns gemeinsam für unsere Stadt und unsere Demokratie einsetzen“, so Hans-Joachim Hof, stellvertretender Kreisvorsitzender.

Die CSU Ingolstadt hat Anzeige gegen Unbekannt gestellt

Die CSU Ingolstadt hat nach dem Vorfall Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Das Gebäude, in dem sich das CSU-Haus befindet, gehört der Stadt Ingolstadt. „Der finanzielle Schaden trifft daher vor allem die Allgemeinheit“, heißt es in der Mitteilung der CSU.

Lesen Sie dazu auch