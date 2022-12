Fast 50.000 Euro Schaden: Auto überschlägt sich bei Irgertsheim

Bei einem Unfall in der Nähe von Irgertsheim werden zwei Personen verletzt. Gleich im Anschluss ereignet sich ein Folgeunfall.

Am Sonntagnachmittag hat sich ein Fahrzeug bei winterlichen Straßenverhältnissen überschlagen. Anschließend kam es zu einem Folgeunfall, bei dem eine Autofahrerin leichte Verletzungen erlitt. Das teilte die Polizei mit. Ein 46-jähriger Neuburger fuhr gegen 14.20 Uhr mit seinem Auto von Irgertsheim kommend in Fahrtrichtung Ingolstadt. Knapp einen Kilometer nach Irgertsheim, zu Beginn der zweispurigen Überholmöglichkeit, wollte der Neuburger ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen. Da die Fahrbahn mit Schneematsch bedeckt war und er seine Geschwindigkeit nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse angepasst hatte, verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, kam ins Schleudern und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab.

Das Auto kollidierte zunächst mit einem Leitpfosten und überschlug sich mehrfach in einem angrenzenden Feld, bis er auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer und seine 15-jährige Beifahrerin konnten sich mit mittelschweren Verletzungen selbstständig aus dem Fahrzeugwrack befreien. Nach dem Verkehrsunfall hielten mehrere Ersthelfer an und kümmerten sich um die Verletzten.

Ein 57-Jähriger aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen leistete bei den beiden Personen Erste Hilfe und stellte hierfür sein Auto mit Warnblinker auf dem rechten Fahrstreifen ab. Eine 24-Jährige aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wollte dabei ebenfalls unterstützen, weshalb sie auf Höhe des abgestellten Fahrzeuges des Ersthelfers auf der linken Spur ihre Geschwindigkeit verringerte. Dies wurde durch eine nachfolgende 47-jährige Autofahrerin aus Neuburg zu spät bemerkt, weshalb sie zunächst auf das Auto der 24-Jährigen auffuhr und bei einem anschließenden Ausweichmanöver nach rechts mit der linken Fahrzeugseite des durch den Ersthelfer abgestellten Pkw kollidierte, welcher dabei rund einen Meter nach vorne geschoben wurde. Auf der Ladekante des geöffneten Kofferraums hatten zu diesem Zeitpunkt die beiden Verletzten des vorangegangenen Unfalls Platz genommen; sie fielen als Folge des Zusammenstoßes zu Boden.

Auto überschlägt sich bei Unfall in Ingolstadt

Der 46-Jährige und die 15-Jährige wurden nach Eintreffen durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend mit mittelschweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand infolge des Überschlags ein Schaden in Höhe von knapp über 10.000 Euro. Die 47-jährige Auffahrerin des Folgeunfalls zog sich leichte Verletzungen zu und wurde ebenfalls mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Pkw und den Fahrzeugen der beiden Ersthelfer entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 35.000 Euro. Der Pkw im Feld sowie die beiden Fahrzeuge der Unfallverursacherin des zweiten Unfalls und des Ersthelfers waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden.

Während der Unfallaufnahme waren für etwa zwei Stunden die beiden Fahrstreifen in Richtung Ingolstadt gesperrt, und der Verkehr wurde umgeleitet. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Irgertsheim und Pettenhofen sowie die Berufsfeuerwehr Ingolstadt waren mit mehreren Fahrzeugen und insgesamt dreißig Mann vor Ort. (AZ)