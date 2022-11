„Fast fertig!“: Sascha Grammel kommt nach Ingolstadt

Sascha Grammel kommt mit seinem Programm "Fast fertig!" in die Saturn Arena nach Ingolstadt.

„Fast fertig!“ So heißt das neue hemmungslos alberne Bühnenspektakel von Sascha Grammel. Aber Spandaus ganzer Stolz und blondgesträhnter Puppet Comedy-König feilt natürlich wie gewohnt noch bis zur allerletzten Sekunde an seinem bisher definitiv verrücktesten und emotionalsten Programm. Man kann sich also auf einige wilde Überraschungen freuen. Zu sehen sein wird die Aufführung am Dienstag, 8. November, in der Saturn Arena in Ingolstadt.

Sascha Grammel ist mit seinem Programm "Fast fertig!" in der Saturn Arena in Ingolstadt zu sehen

Fest steht momentan nur, dass es Saschas beliebt-skurrile Puppen-Mannschaft mit „Fast fertig!“ diesmal auf eine einsame Trauminsel verschlagen hat. Dabei haben die Bühnenbildbauer rund um Meister Grammel mal wieder ganz besonders liebevoll in der wunderbar kunterbunten Fantasie-Welt-Kiste herumgestöbert: so eine Insel wie Grammel Island hat man sicher noch nie auf deutschen Comedy-Bühnen gesehen. (AZ)

Die genauen Daten und Tickets gibt es im Internet unter www.saschagrammel.de