"Faust" im Altstadttheater: Ein Nationaldrama als Zwei-Personen-Stück

Im Altstadttheater in Ingolstadt ist Goethes "Faust" zu sehen. Obwohl das Drama nur 80 Minuten dauert, muss niemand auf die knalligsten Zitate verzichten.

Kennst Du den Faust? Na klar, wer nicht? Das deutsche Nationaldrama, in dem alle großen Menschheitsthemen abgefeiert werden. Was für ein Stück. Schon in der Tragödie erstem Teil kommt man leicht auf über 50 Rollen, Faust 2 dürfte nicht wesentlich weniger zu bieten haben. Kaum zu glauben, dass es immer wieder Versuche gibt, daraus ein Zwei-Personen-Stück zu machen.

Bei Faust in Ingolstadt führt Sascha Fersch Regie

Der jüngste stammt von Sascha Fersch (Regie und Bühne), der seine Fassung beider Teile auf unglaubliche 80 Minuten zusammengestrichen hat, und das, ohne dass die knalligsten Zitate verlorengegangen wären. Für Wiedererkennung ist also gesorgt im Altstadttheater.

Ferschs Faust (Thomas Koch) leidet bilderbuchmäßig am Ungenügen des Daseins und geht dem Geist, der stets verneint, ein ums andere Mal auf den Leim. Souhaila Amade zieht als wandlungsfähiger Konterpart alle Register des Diabolischen, gibt wechselweise den Mephisto, Gretchen, Helena und all die anderen mehr oder weniger bedeutenden Sprücheklopfer und Einflüsterer aus Goethes Dramen-Kosmos.

Die dazugeknittelten Verse, die die Übergänge auf Fausts Reise durch Vergangenheit und Zukunft, durch Himmel und Hölle, schaffen sollen, geraten manchmal etwas zu flapsig, funktionieren aber. Dass die Inszenierung des Altstadttheaters bei der Gratwanderung durch den schon immer schwer verständlichen zweiten Teil des Dramas nicht in reine Satire abrutscht, muss man ausdrücklich loben.

