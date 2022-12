Ingolstadt

vor 34 Min.

"Fegefeuer" ist überall und Fleißer bleibt aktuell

Plus Die "Fegefeuer"-Inszenierung von Shirin Khodadadian in Ingolstadt feierte Premiere. Was es vom Stück von Marieluise Fleißer unterscheidet.

Von Michael Heberling

Dass das erste Bühnenstück der Marieluise Fleißer ("Die Fußwaschung") unter dem Titel "Fegefeuer in Ingolstadt" in die Theatergeschichte eingegangen ist, macht gleich in mehrfacher Hinsicht Sinn. Das Schauspiel zeigt in sechs Bildern eine kleinbürgerlich-bigotte Vorhölle, die Handelnden quälen sich durch Prozesse schmerzhafter Läuterung und auch die geneigten Rezipienten haben nach der Lektüre des Dramentextes oder dem Erlebnis seiner Inszenierung eine Vorstellung davon, was "zeitliche Strafen" sind. Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Bei Fleißers Text handelt es sich um Literatur von hohem Rang und bei der "Fegefeuer"-Inszenierung von Shirin Khodadadian, die jetzt im Kleinen Haus in Ingolstadt Premiere hatte, um eine gelungene Sichtweise auf das zeitlose Thema des Stücks. Unanstrengend ist sie allerdings nicht.

