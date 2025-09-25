Herbstfest in Ingolstadt: Eine oide Alternativ-Wiesn

Am Freitag heißt es zum 50. Mal auf dem Volksfestplatz in Ingolstadt „Ozapf‘t is!“. Zum Jubiläum der Herbstdult werden Gäste aus fünf Partnerstädten erwartet. Viele Schausteller haben ihre zum Teil schon historischen Oldtimer-Zugfahrzeuge mitgebracht und stellen sie aus. Im Nostalgiezelt gibt es einen Rückblick auf die letzten fünf Dekaden. Den Beginn für dieses Jubiläum läutet die Blaskapelle aus Murska Sobota mit einem Standkonzert um 17 Uhr vor dem Festzelt ein. Dort zapft anschließend Oberbürgermeister Michael Kern um 18 Uhr offiziell das erste Fass an.

Mehr als 70 Schausteller kommen zum Herbstfest nach Ingolstadt

Über 70 Schausteller und Fahrgeschäfte sorgen auf dem Festgelände an der Dreizehnerstraße für Kurzweil und viel Kulinarik, mit Klassikern genauso wie mit Neuheiten, darunter der Alpen-Coaster. Inmitten der alpenländischen Kulisse bietet die Achterbahn in einer Höhe von rund 24 Metern einen atemberaubenden Blick – zumindest so lange, bis es in abenteuerlichen Kurven ins Tal geht. Wer den Blick über Ingolstadt in Ruhe genießen will, der ist in Ludwig Landwermanns Riesenrad gut aufgehoben. Es gewährt aus 48 Metern Höhe nicht nur einen grandiosen Blick auf den Festplatz und auf Ingolstadt. Es bildet auch die „Skyline“ des Volksfestes und leitet Besucher zum Festplatz. Das größte Fahrgeschäft ist so modern, dass es mit am schnellsten von allen aufgebaut ist. Obwohl 200 Tonnen schwer, passt es auf fünf Lastwagen und wird fast vollautomatisch aufgestellt.

Sissi und Roberto Höllenreiner sind erstmals mit ihrem Stand auf dem Ingolstädter und damit auf ihrem Heimat-Volksfest vertreten. Sie bieten italienische Küche mit vielen hausgemachten und vor Ort hergestellten Zutaten. Foto: Manfred Dittenhofer

Nicht ganz so riesig, aber genussvoll geht es bei Sissi und Roberto Höllenreiner zu. Seit sechs Jahren haben sie sich mit ihren italienischen Spezialitäten für die Ingolstädter Volksfeste beworben. Nun hat es endlich geklappt, was die beiden Ingolstädter sehr freut, weil sie gerne bei den Festen in der Heimat dabei sein wollen. Bisher sind sie bei den großen Historienmärkten vertreten. Selbstgemachte Nudeln, Soßen nach Hausrezept, echter Parmigiano Reggiano, leichte, vegetarische und vegane Angebote gibt es bei ihnen. Zudem kann man den beiden an ihrem Stand auch bei der Zubereitung über die Schulter schauen.

Auf dem Herbstfest in Ingolstadt gibt es klassische Karusselle

Die Klassiker unter den Fahrgeschäften sind natürlich auch wieder da. Alvin Zinnecker mit seiner Leopardenspur, dazu Autoscooter, Kettenkarussell, Gaudi Hopser und viele weitere Fahrgeschäfte. Siggi Schön, bekannt für seine Fischgerichte, hat sein Zelt vergrößert und die Sitzplätze auf über 500 verdoppelt. Neben den bekannten Fisch-Spezialitäten serviert er nun auch Hendl und Rollbraten und dieses Jahr wird auch bei ihm das Bier in Maßkrügen ausgeschenkt. Anlässlich der 50-Jahr-Feier haben die Schausteller zusammen mit dem Kulturamt viele Programmpunkte vorbereitet. So gibt es am Montag, 29. September, einen Traditionstag mit verbilligten Preisen. Zwischen 13 und 19 Uhr kostet die Maß im Lanzl-Zelt 7,50 Euro.

Viele Schausteller haben zum 50. Geburtstag des Herbst-Volksfestes Oldtimer dabei, so wie Ludwig Landwermann, der diese alte Henschel-Zugmaschine ausstellt. Foto: Manfred Dittenhofer

Zum besonderen Geburtstag der Veranstaltung werden auch besondere Gäste erwartet. Delegationen aus den fünf Ingolstädter Partnerstädten Györ (Ungarn), Kirkcaldy (Schottland), Kragujevac (Serbien), Murska Sobota (Slowenien) und Opole (Polen) werden bereits zur Eröffnung des Herbstvolksfests in Ingolstadt auf dem Fest sein. Am Festumzug sind dieses Mal mehr Kultur-, Trachten- und Musikvereine sowie Gruppen dabei als in den vergangenen Jahren. Der Umzug findet am Samstag, 27. September, statt und wird um 13 Uhr mit dem Standkonzert der Festkapellen, der Brauereien und der Aufstellung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Festumzugs im Klenzepark eingeläutet. Start ist dann um 14 Uhr am Brückenkopf.

Alle Informationen und eine Bildergalerie zum 50. Geburtstag im Internet auf www.volksfest.in.