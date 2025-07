100.000 feiern friedlich beim Bürgerfest in Ingolstadt

Eigentlich wollte sich die Stadt Ingolstadt ihr Bürgerfest nicht mehr leisten. Zu teuer war das Straßenfest in der Altstadt mit bisher elf Musikbühnen und umfangreichem Programm. Doch die Ingolstädter machten klar, dass sie nicht auf ihr Bürgerfest verzichten wollen und so reagierte die Stadt und realisierte ein Fest in abgespeckter Version. Das kam gut an und bis zu 100.000 Menschen feierten und tanzten friedlich in der Altstadt. So unterschiedlich die Musik auf den neun Bühnen, so unterschiedlich die Gäste. Bilder vom Wochenende finden Sie in unserer Galerie.

Icon Galerie 46 Bilder Rund 100.000 Besucherinnen und Besucher feiern am Wochenende beim Bürgerfest in Ingolstadt. Das friedliche Fest in der Altstadt bot viel Musik, Verzehrstände und Kinderprogramm. Hier die BIlder.