Zwei Feste am Wochenende: Ingolstadt feiert Fest der Kulturen und Christopher Street Day

Eine bunte Parade und ein multikulturelles Fest im Klenzepark: Am Wochenende wird in Ingolstadt allerorten gefeiert. Beim Fest der Kulturen präsentieren sich 30 Kulturvereine, beim siebten Christopher Street Day zieht die queere Community am Samstagnachmittag durch die Stadt.

Das Fest der Kulturen beginnt am 25. Juli im Klenzepark

Das Fest der Kulturen im Klenzepark beginnt am Freitag um 17 Uhr Eckenbrüller und endet am Samstag um 24 Uhr. Das Musik- und Tanzprogramm wird von mehr als 30 ansässigen Kulturvereinen gestaltet – so viele wie noch nie zuvor. Auf dem Festgelände gibt es 30 Stände aus 25 Ländern. Dort gibt es auch viele landestypische Köstlichkeiten. Geboten ist außerdem ein umfangreiches Kinderprogramm. Gleichzeitig veranstaltet der Ingolstädter Lions Club um Samstag um 17 Uhr sein traditionelles Entenrennen. Die Plastikenten stürzen dabei von der Konrad-Adenauer-Brücke in die Donau.

Bunt, laut und quirlig geht es am Samstagnachmittag auch in der Innenstadt zu. Unter dem Motto „Nie wieder still“ findet ab 14.30 Uhr der Christopher Street Day auf dem Theaterplatz statt. Nach den Begrüßungsworten wird ein Demozug ab 15 Uhr durch die Stadt gehen. Im Anschluss gibt es ein Programm aus Redebeiträgen und Auftritten von Künstlerinnen und Künstlern mit musikalischer Begleitung. (AZ)