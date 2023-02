Fem*Festival in Ingolstadt: Ein Festival nicht nur für Frauen

Anfang März gibt es in Ingolstadt zahlreiche Veranstaltungen, bei denen Frauen im Mittelpunkt stehen. Zum ersten Mal findet mit Fem*Festival ein feministisches Kulturfest statt.

Equal Pay Day wird jener Tag im Jahr genannt, bis zu dem - rein statistisch gesehen - Frauen umsonst gearbeitet haben. Dieser Tag soll auf die Lohnlücke hinweisen, die es noch immer zwischen Männern und Frauen gibt und die deutschlandweit bei 18 Prozent liegt. Wie auch schon im vergangenen Jahr, so fällt der Tag auch dieses Mal wieder auf den 7. März. Die Gleichstellungsstelle der Stadt Ingolstadt und das Kulturamt haben das zum Anlass genommen, rund um diesen Tag erstmals das Fem*Festival zu organisieren, das aus den Künstlerinnentagen "Der Oktober ist eine Frau" hervorgegangen ist.

In Ingolstadt gibt es eine Ausstellung mit Frauen auf Banknoten

Eröffnet wird das Festival am Freitag, 3. März, um 19 Uhr in der Kulturhalle P3 mit der Vernissage zur Ausstellung „Die berühmten Frauen der Banknoten“ von Maria Odilia Ostertag-Allwicher. Die Künstlerin kopierte aus zerknitterten, teils vergriffenen Noten die Porträts heraus, kolorierte sie mit feinem Pinselstrich, zog sie auf ein Holzquadrat auf und recherchierte die Geschichte jeder dieser Persönlichkeiten. Der Eintritt ist an diesem Abend frei, es wird um Reservierung unter urbankultur@ingolstadt.de gebeten. Das Kunstkollektiv Die Villa aus München ergänzt die Ausstellung durch eine Performance zum Thema Equal Pay. Musikalisch umrahmt wird der Abend durch die Gruppe Four Women.

Einen Tag später lautet das Motto dann "Mit Schirm, Charme und roter Tasche". Am Samstag, 4. März, lädt die Gleichstellungsbeauftragte Anja Assenbaum um 12 Uhr alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ein, mit roten Taschen und Schirmen zum Rathausplatz zu kommen. Zusätzlich wird es eine Speakers-Corner geben. Angelehnt an das englische Original wird vor dem Rathaus ein Podest aufgestellt und alle sind eingeladen, bis zu drei Minuten über ein Thema rund um Equal Pay, Lohngerechtigkeit und die Gleichberechtigung der Geschlechter zu sprechen. Anmeldungen werden per Mail erbeten an gleichstellungsstelle@ingolstadt.de.

In der Harderbastei gibt es eine Ladies Crime Night

Am selben Tag findet um 20 Uhr die Ladies Crime Night in der Harderbastei statt. Am Sonntag, 5. März, steht im Kulturzentrum neun Wallis Bird mit Rock, Pop und Irish Folk auf der Bühne. Bei einem Vortrag der Historikerin Ulrike Haerendel am Dienstag, 7. März, um 19 Uhr in der Kulturhalle P3 geht es um das Thema "Der lange Weg zur Gleichstellung". Begleitet wird der Vortrag von einem Konzert mit dem Collegium Vento.

Der internationale Frauentag, 8. März, steht im Zeichen der Schriftstellerin Marieluise Fleißer. Der Frauenpfad führt um 18 Uhr vom Rathaus zur Fleißer-Statue in der Fußgängerzone. Anschließend hält Beatrix Schönewald, Leiterin des Stadtmuseums, im Fleißerhaus einen Vortrag zum Thema "Geliebt und verachtet. Kunst und Skandal". Um 20 Uhr beginnt am selben Tag in der Neuen Welt ein Chanson-Abend mit Victoria Voss und Benedikt Streicher. Hier heißt es: "So oder so - Hildegard Knef". Am Donnerstag, 9. März, um 19 Uhr findet ebenfalls in der Neuen Welt eine Podiumsdiskussion mit dem Thema "Räume besetzen und Strukturen aufbrechen" statt. Unter der Moderation von Caro Matzko geht es um Gleichberechtigung in Kunst und Kultur. Mit dabei ist das Duo Dota.

Am 10. März treten um 20 Uhr im Kulturzentrum neun Mari Boine (Joik, Folk) sowie Anna und Svitlana Sonyk mit ukrainischer Volksmusik auf. An Interessierte zwischen 16 und 55 Jahren richtet sich am 11. März ein Tanzworkshop mit Thea Sosani. Er dauert von 11 bis 14 Uhr, eine Anmeldung ist per Mail an urbankultur@ingolstadt.de erforderlich. Ein Kunstworkshop am 11. März (14 bis 19 Uhr) mit dem Männlichkeitsforscher Christoph May und der Künstlerin Beate Diao steht unter dem Motto "Toxische Männlichkeit". Auch hier ist eine Anmeldung erforderlich, das Mindestalter für Teilnehmende ist 15 Jahre. Zum Abschluss des Fem*Festivals stehen die Late-Night-Musikrevue "I'm your man" am 11. März um 21 Uhr in der Neuen Welt sowie schließlich am Sonntag, 12. März, das Sosani Tanztheater mit "Muses" (20 Uhr in der Kulturhalle P3).

Weitere Informationen unter www.kulturamt-ingolstadt.de. (AZ)