Flughafen München: Ingolstädter OB erhofft sich bessere ICE-Anbindung

Der Ingolstädter OB Christian Scharpf unterstützt die Forderung aus dem Münchner Stadtrat, am Flughafen einen Fernbahnhof zu bauen. So könnten Ingolstädter mit dem ICE zum Flughafen fahren.

Edmunds Stoibers Transrapid-Rede ist inzwischen legendär. Darin hatte sich der damalige bayerische Ministerpräsident 2002 für eine Transrapid-Anbindung des Münchner Flughafens ausgesprochen, allerdings mit viel Stottern und Stammeln in seiner Ansprache. Das ist der Grund, weshalb die Rede inzwischen zum bayerischen Kabarett-Kulturgut gehört.

Transrapid zwischen Flughafen und Hauptbahnhof ist Geschichte

Die Transrapid-Verbindung zwischen Münchner Hauptbahnhof und Flughafen ist längst Geschichte. Wer von der Münchner Innenstadt aus ins Erdinger Moos kommen möchte, der ist auf die S-Bahn angewiesen - und braucht entsprechend Zeit. Das gilt auch für Menschen aus Ingolstadt. Hier gibt es zwar mit dem Airport-Express eine Direktverbindung, doch mit dem Zug ist die Anbindung recht kompliziert.

Jetzt fordern die drei großen Fraktionen im Münchner Stadtrat einen Fernbahnhof am Flughafen "Franz Josef Strauß" im Erdinger Moos, um den Luftverkehr besser mit dem Schienenverkehr zu vernetzen. Entsprechende Ideen gibt es Medienberichten zufolge auch bereits bei der Deutschen Bahn, die damit den Ausbau der Hochgeschwindigkeitstrasse auf der Strecke Nürnberg-Ingolstadt-München verknüpft. Hierzu wurde bereits eine Machbarkeitsstudie erarbeitet, die das bayerische Verkehrsministerium im Mai 2022 dem Verkehrsausschuss des Landtags vorgestellt hat. Und auch in Ingolstadt erhofft man sich viele Vorteile von einem neuen Bahnhof in München.

Ingolstadt könnte mit dem ICE an den Flughafen München angebunden werden

"Mit einem Ausbau der ICE-Strecke und der Schaffung eines Fernbahnhofs wäre Ingolstadt per Schiene unmittelbar mit dem Münchner Flughafen verbunden. Das wäre ein verkehrsmäßiger Quantensprung und würde zu einer deutlichen Stärkung des Wirtschaftsstandorts Ingolstadt führen", sagt Oberbürgermeister Christian Scharpf in einer ersten Stellungnahme zu diesen Plänen. "Eine ausgebaute Trasse, verbunden mit entsprechenden Zughalten in Ingolstadt, wäre ein Gewinn für alle Reisenden, ob privat oder beruflich und eine wichtige Infrastrukturmaßnahme für unseren Wirtschaftsstandort. Es verleiht Ingolstadt auch als baldige Kongressstadt zusätzlichen Schub. Der Fernbahnhof am Flughafen unterstützt auch das Ziel, Inlandsflüge zu reduzieren, und entlastet den Straßenverkehr auf der Autobahn im Hinblick auf den Zubringerverkehr zum Flughafen."

Scharpf setzt sich deshalb für diese Pläne aktiv ein und will in der nächsten Sitzung des Stadtrats einen Unterstützungs-Beschluss herbeiführen, damit der Bund das Vorhaben in den Verkehrswegeplan aufnimmt. (AZ/rilu)