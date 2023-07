Beim Fest der Kulturen feiern 140 Nationen zusammen in Ingolstadt

Am Wochenende findet in Ingolstadt wieder das Fest der Kulturen statt. Das Fest hat zwar eine lange Tradition, trotzdem gibt es dieses Jahr ein paar Neuerungen.

140 verschiedene Nationen sind in Ingolstadt vertreten. Einige von ihnen sind in Kulturvereinen organisiert. 23 dieser Vereine gibt es inzwischen. Einmal im Jahr versammeln sie sich, um gemeinsam in Ingolstadt das Fest der Kulturen zu feiern. Ziel der Veranstaltung ist es, Kontakte zu ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu knüpfen, bestehende zu vertiefen und somit das gegenseitige Verständnis, aber auch das der ausländischen Gruppierungen untereinander zu fördern. Nun ist es wieder soweit: Am kommenden Freitag, 21. Juli, von 17 bis 23.30 Uhr und am Samstag, 22. Juli, von 10 bis 23.30 Uhr findet das Fest an der Donaubühne statt.

6 Bilder Diese Enten treten beim Entenrennen in Ingolstadt an Foto: Dorothee Pfaffel

Offiziell wird das Fest der Kulturen am Freitag um 18 Uhr von Bürgermeisterin Petra Kleine eröffnet. Damit starten wei Tage, an denen sich die Kulturvereine, aber auch andere Institutionen und Gruppen ausländischer Herkunft vorstellen und ihr Land präsentieren können. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein Angebot aus Tanz, Folklore, Trachten und landestypischen Speisen. Zudem wird am Samstag um 13.15 Uhr der Chor Vox Animae auftreten, der im Oktober 2022 von Julia Salan gegründet wurde und aus Geflüchteten aus der Ukraine besteht. Auch der Migrationsrat der Stadt Ingolstadt wird mit einem Stand vertreten sein und über seine Arbeit informieren.

Am Samstag schwimmen Enten auf der Donau in Ingolstadt um die Wette

Freuen kann sich das Publikum auch wieder auf das Entenrennen auf der Donau, das am Samstag um 17 Uhr von der Konrad-Adenauer-Brücke aus beginnt. Neben Sponsorenenten treten auch Enten an, die von den teilnehmenden Kulturvereinen zum Fest der Kulturen gestaltet wurden. Die Enten wurden zum Beispiel mit Flaggen bemalt oder anderen landestypischen Symbolen. Derzeit sind die Kunstwerke noch im Schaufenster der Sparkasse am Rathausplatz ausgestellt. "Zum ersten Mal wird es eine Nationen-Wertung der Enten geben", erzählt Tobias Klein, Leiter des Ingolstädter Kulturamts. Wer den Schnabel zuerst über die Ziellinie geschoben hat, wird im Anschluss an den Zieleinlauf auf der Bühne des Fests der Kulturen bekannt gegeben. Das gesamte Rennen wird von der Bühne aus, die erstmals am Donaustrand platziert wird, moderiert. Die Verlegung des Festes von Rathaus- und Paradeplatz in den Klenzepark war notwendig geworden, weil die Veranstaltung immer größer wurde. So gibt es mehr Platz für die Stände, erklärt Klein. Die Entwicklung des Fests und dass Audi dieses Jahr als Sponsor fungiert, mache deutlich, wie wichtig das Thema Migration in Ingolstadt sei.

Zahlreiche Nationen beteiligen sich am Fest der Kulturen in Ingolstadt. Foto: Erich Reisinger

Noch eine weitere Premiere gibt es in diesem Jahr: Zum ersten Mal kann man beim Fest der Kulturen am Samstag sogenanntes Up-Stream-Surfing erleben. Dabei können Teilnehmende mitten in der Donau gegen die Strömung surfen – und das ohne Surferfahrung. Es braucht nur eine Brücke und ein Segel, das die Teilnehmenden mit angepasster Geschwindigkeit bis zu 200 Meter gegen die Strömung zieht. Wer Lust hat, kann sich unter www.upstreamsurfing.com/buchung-ingolstadt/ in die jeweils zweistündigen Surfslots einbuchen.

Fest der Kulturen soll Verständnis und Toleranz in Ingolstadt fördern

Das Fest der Kulturen zeige, dass in Ingolstadt ein friedliches Zusammenleben mit ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus zahlreichen unterschiedlichen Nationen gut funktioniere, heißt es von Seiten der Stadt Ingolstadt. Städtisches Leben sei nur möglich, wenn es von gegenseitigem Verständnis und Toleranz geprägt sei und sich alle - unabhängig von ihrer Herkunft - als eine Gemeinschaft verstünden. Oberbürgermeister Christian Scharpf findet: „Ingolstadt ist eine weltoffene und vielfältige Stadt. Dieses Miteinander der Kulturen bereichert unsere Stadtgesellschaft.“

Das Fest der Kulturen gibt es übrigens bereits seit 1992. Damals hieß es noch Internationales Folklorefest und fand im Rahmen der Landesgartenschau im Klenzepark statt. Albert Schneider, ehemaliger stellvertretender Leiter des Kulturamts, erinnert sich: "In Ingolstadt lebten schon immer viele Bürgerinnen und Bürger aus allen Teilen der Welt, nicht zuletzt deshalb, weil in Ingolstadt eine gute wirtschaftliche Struktur vorhanden war.

Das Fest der Kulturen in Ingolstadt leuchtet am Donaustrand. Foto: Erich Reisinger

Deshalb bestand der Wunsch, die Freundschaft der Völker untereinander zu fördern und zugleich auch den Ingolstädterinnen und Ingolstädtern deren Kultur näher zu bringen. Zu Beginn waren beim Fest der Kulturen viele Kulturvereine aus dem Balkan vertreten. Im Laufe der Jahre stieg die Anzahl der teilnehmenden Vereine stetig, bis schließlich Länder aus nahezu allen Teilen der Welt dabei waren.“ Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.kulturamt-ingolstadt.de.