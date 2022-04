Feuer bei Ingolstädter Feuerwehr: Fahrzeug brennt in Werkstatt

In der Nacht auf Freitag hat ein neueres Fahrzeug der Ingolstädter Feuerwehr Feuer gefangen. Der Schaden dürfte beträchtlich sein.

Vermutlich schon in der Nacht auf Freitag kam es zu einem Brand von Elektrobauteilen in einem Mehrzweckfahrzeug der Feuerwehr Ingolstadt. Das Feuer hat sich über die Sitze bis in den Dachhimmel ausgebreitet und große Teile der Innenausstattung schwer in Mitleidenschaft gezogen. Das Fahrzeug war laut Feuerwehr mit geschlossenen Fenstern und Türen in der Werkstatt der Feuerwache an der Dreizehnerstraße abgestellt. Der Brand ist vermutlich aufgrund von Sauerstoffmangel selbst erloschen und hat nicht weiter auf das Gebäude übergegriffen. Die automatischen Rauchmelder in der Werkstatt hatten jedenfalls nicht ausgelöst.

Feuer bei der Feuerwehr Ingolstadt

Der Kfz-Meister staunte nicht schlecht, als er am Freitagmorgen das Fahrzeug aus der Halle fahren wollte, heißt es von der Feuerwehr. Beim Öffnen der Türe quoll dichter Rauch aus dem Fahrzeug. Daraufhin alarmierte er sofort die Wachschicht, die mit einem Löschfahrzeug sofort zu Hilfe eilten. Das Fahrzeug wurde aus der Halle geschoben und im Freien abgestellt. Löschmaßnahmen waren nicht mehr nötig, da die Brandstelle schon kalt war. Der Schaden dürfte beträchtlich sein, da das Fahrzeug erst 2019 in Dienst gestellt wurde. (nr)