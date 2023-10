Feuerwehreinsatz im GVZ: Enormer Schaden bei LKW-Brand

Am Mittwochnachmittag hat im GVZ in Ingolstadt ein Lastwagen gebrannt. Als die Überreste abtransportiert wurden, gab es erneut ein Feuer.

Am Mittwochnachmittag gegen 16.10 Uhr ist es auf einem Parkplatz an der Rasmussenstraße im GVZ zu einem Brand gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ist ein tschechisches Lastwagen-Gespann, das dort bereits drei Tage lang geparkt war, vollständig ausgebrannt. Es hatte Kunststoffteile in Kisten für die Autoindustrie geladen.

Der 48-jährige ukrainische Fahrer hielt sich überwiegend in der Fahrerkabine auf und nächtigte dort. Kurz vor dem Brand stieg er aus, um seine Ladung zur Anlieferung anzumelden. In diesem Zeitraum entstand laut Polizei in der Fahrerkabine der Brand.

Als die Feuerwehr am GVZ eintraf, stand der Lastwagen bereits in Flammen

Das Feuer breitet sich rasch von der Kabine auf den gesamten Lastwagen und den Anhänger aus. Als die Feuerwehr eintraf, stand das ganze Fahrzeug bereits in Flammen. Beim Versuch, Wertgegenstände zu retten, zog sich der Fahrer leichte Verbrennungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Die Berufsfeuerwehr und die FFW Ingolstadt waren mit 20 Kräften im Einsatz. Der Sachschaden am Lastwagengespann wird auf 90.000 Euro und an der Ladung auf 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei vermutet, dass entweder der Betrieb verschiedener Geräte wie eine Kühlbox oder ein Gaskocher in der Fahrerkabine oder ein technischer Defekt am Fahrzeug den Brand ausgelöst haben könnten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde der Lastwagen sichergestellt, um die Brandursache zu ermitteln. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Ingolstadt geführt.

Die gelöschte Ladung wurde vor Ort in eine Metallmulde umgeladen und abtransportiert. Während dieses Abtransports fing die Ladung auf der Staatsstraße 2335 auf Höhe des Truppenübungsplatzes aufgrund des Fahrtwindes erneut Feuer. Hier mussten die Feuerwehren aus Wettstetten und Hepberg erneut die Landung ablöschen. Hierbei entstand kein Sachschaden. (AZ)