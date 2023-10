Feuerwehreinsatz in Ingolstadt: Fettbrand in türkischem Restaurant

Bei einem Fettbrand in einer türkischen Gaststätte nahe des Hauptbahnhofs werden nach ersten Erkenntnissen fünf Menschen verletzt. Die Feuerwehr ist vor Ort.

Am Freitagabend hat es Am Pulverl, in der Nähe des Ingolstädter Hauptbahnhofs, gebrannt. Das berichtet die Polizei und spricht von einem Fettbrand beziehungsweise einer Verpuffung im Küchenbereich eines türkischen Restaurants. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden dabei fünf Menschen verletzt. Die Feuerwehr ist im Moment vor Ort. Der Brand sei aber inzwischen gelöscht, zu Einschränkungen in dem Gebiet komme es nicht. (AZ)